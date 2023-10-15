США напомнили Израилю о законе войны
Глава Пентагона США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом затронул проблему гуманитарного кризиса в секторе Газа и напомнил о важности следования закону войны. Об этом заявили в американском военном ведомстве.
«В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, на фоне обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе», - сообщили в Пентагоне.
При этом Ллойд Остин пообещал, что США продолжат поддерживать Израиль и поставлять ему вооружение.
В субботу, 14 октября, стало известно, что второй авианосец США отправился в сторону Израиля. Военный корабль «Дуайт Эйзенхауэр» направился в восточную часть Средиземного моря, чтобы присоединиться к американскому авианосцу «Джеральд Форд», прибывшему в регион ранее.