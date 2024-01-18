18 января 2024, 08:27

США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

РИА «Новости»
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Военные США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

Американские военные уточнили, что удары нанесены по объектам проиранских хуситов, которые готовились к пуску с контролируемой ими территории. В командовании утверждают, что хуситы могли запустить ракеты в любой момент и создать прямую угрозу торговым судам и кораблям ВМФ США в Красном море. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.

Ранее в ответ на палестино-израильский конфликт хуситы заявили, что будут атаковать любые суда в Красном море, которые перевозят товары для Израиля. США начали бомбардировки их позиций. Число нападений на западные корабли в регионе резко возросло. В ночь на 18 января хуситы обстреляли противокорабельными ракетами американский корабль в Аденском заливе.

США Йемен
18 января 2024, 09:17
Проживающим в Эстонии россиянам захотели запретить голосовать
РИА «Новости»
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Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам. Об этом на брифинге заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

По ее словам, эта мера продолжит действовать до завершения конфликта на Украине.

«Мы ищем способ, который временно приостановит избирательное право россиян и белорусов. Но для этого нам потребуется ввести поправки в Конституцию», - объяснила премьер-министр.

Каллас не исключила, что парламент одобрит этот вариант большим количеством голосов.

«В нашем законодательстве указано, что внести изменения в Конституцию возможно лишь подавляющим числом голосов», - добавила она.

В декабре Каллас сообщала, что МВД республики депортирует эстонцев, которые захотят получить российский паспорт. По ее словам, гражданство РФ в этом случае означает готовность вступить в ряды Вооруженных сил и принять участие в СВО.

Россия Эстония
18 января 2024, 07:59
Спикер Палаты представителей Джонсон призвал обеспечить безопасность границы США
РИА «Новости»
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На границе США сложилась непростая ситуация, поэтому любой законопроект, не включающий средства на обеспечение ее безопасности, неприемлем для Палаты представителей Конгресса США. Такое мнение выразил спикер палаты Майк Джонсон в интервью CNN.

«Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции], неприемлем для Палаты представителей», - заметил американский парламентарий.

По его словам, текущая ситуация на границе - это кризис для США. До 70% людей, которые пересекают границу, являются мужчинами до 40 лет. На фоне этой проблемы, подчеркнул Майк Джонсон, представители Демократической и Республиканской партий должны объединиться.

Ранее администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в 2024 году на оказание помощи Израилю и Украине. Однако вопрос так и не согласовали.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае переизбрания «запечатает» границу с Мексикой.

Мексика США
18 января 2024, 07:45
Выгоду от конфликта на Украине назвали во Франции
РИА «Новости»
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Франция после начала конфликта на Украине смогла в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов и военной техники, промышленность получила широкие возможности для развития. Об этом изданию Le Parisien сообщил глава Минобороны Себастьян Лекорню.

По его словам, конфликт стал хорошим шансов для развития промышленности и армии, которые заинтересованы в регулярном и бесперебойном выпуске военной продукции.

Лекорню напомнил, что после начала специальной операции французские заводы нарастили военное производство несколько раз, хотя сроки выпуска уменьшились.

«Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь - 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников. Для рабочих мест это крайне выгодно», - заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине поставит страны Прибалтики под угрозу.

Военные Франция Промышленность
18 января 2024, 05:24
Мужчину засосало в двигатель самолета в аэропорту США
РИА «Новости»
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Опоздавший на рейс мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, его затянуло в двигатель. Об этом сообщил местный телеканал Fox 13.

Телеканал получил кадры с камер наблюдения в аэропорту, на которых видно, что мужчина устроил дебош в зале вылета. Он пытался открыть дверь, чтобы пройти через терминал к лайнеру. Позже выяснилось, что ему удалось выйти через дверь аварийного выхода.

На другой видеозаписи отображен момент, когда мужчина бежал навстречу медленно выруливающему лайнеру. Оно оборвалось до того, как опоздавший пассажир смог до него добраться.

Позже мужчину нашли в турбине самолета, он погиб. Полиция предположила, что его затянуло в двигатель. По словам отца погибшего, у его сына мог произойти нервный срыв.

Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета.

США Смертность Самолеты

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