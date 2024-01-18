США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

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Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам. Об этом на брифинге заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

По ее словам, эта мера продолжит действовать до завершения конфликта на Украине.

«Мы ищем способ, который временно приостановит избирательное право россиян и белорусов. Но для этого нам потребуется ввести поправки в Конституцию», - объяснила премьер-министр.

Каллас не исключила, что парламент одобрит этот вариант большим количеством голосов.

«В нашем законодательстве указано, что внести изменения в Конституцию возможно лишь подавляющим числом голосов», - добавила она.

В декабре Каллас сообщала, что МВД республики депортирует эстонцев, которые захотят получить российский паспорт. По ее словам, гражданство РФ в этом случае означает готовность вступить в ряды Вооруженных сил и принять участие в СВО.