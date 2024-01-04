США нанесли удар в Ираке по автомобилю командира проиранского движения

В результате удара погиб еще один человек, находившийся в машине. Агентство не уточнило имя погибшего командира.

Власти США считают, что члены «Хезболлах ан-Нуджаба» причастны к атакам на американские базы в Ираке.

После теракта на клабище в городе Кермане, где похоронили генерала Касема Сулеймани, лидер Ирана Али Хаменеи призвал военных к сдержанному ответу. По данным The New York Times, иранская сторона планирует ограничиться атаками на американские базы в Сирии и Ливане. В Тегеране не хотят вступать в прямую конфронтацию с США.

В воскресенье, 31 декабря, шиитские группировки ударили ракетами по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. В Минобороны США в ответ на эту атаку пообещали «принять меры».