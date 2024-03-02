США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море

«Около 12:40 силы Центрального командования нанесли удар в целях самообороны по ракете „земля-воздух“ поддерживаемых Ираном хуситов», - сообщается в аккаунте X.

Вечером того же дня хуситы запустили одну крылатую ракету в сторону Красного моря. Ни одно западное судное по пострадало, заявили в командовании.

Ранее хуситы предупредили США и Великобританию, что готовы к эскалации, если атаки на Газу не прекратятся. Представитель «Ансар Алла» подчеркнул, что есть много целей для ударов, включая дипломатические миссии и военные базы США. Отмечалось, что если бы у хуситов было необходимое оружие, то они готовы ударить по американской территории.