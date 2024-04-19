19 апреля 2024, 00:53

США наложили вето на принятие Палестины в ООН

Pixabay
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США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией принять во всемирную организацию Палестину в качестве полноправного члена. Об этом в Telegram-канале рассказал первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

За принятие Палестины в организацию проголосовали 12 членов СБ ООН, воздержались представители Швейцарии и Великобритании. Соединенные Штаты воспользовались правом вето.

«Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко», - прокомментировал Полянский решение США.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, Израиль является постоянным членом организации с 1948 года.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Американские власти пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели.

США Великобритания Израиль Россия ООН Палестина
19 апреля 2024, 00:27
5 новых войн? Политолог назвал самые горячие точки планеты, где вот-вот вспыхнет война
Unsplash
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Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

Локальные конфликты кому-то нужны Светов отметил пять ключевых точек, где высока вероятность перерастания недовольства и локальных стычек в полномасштабную войну. Все события, кратковременно вспыхивающие то тут, то там - это только преддверие мирового апокалипсиса. Локальные конфликты всегда кому-то выгодны, крупные мировые игроки зарабатывают на них немалые деньги.

Интерес к Украине постепенно сходит на нет, потому что на мировой арене появляются новые супермаркеты в виде крупных локальных конфликтов. Например, уже полыхающий Ближний Восток. Израиль не остановится, пока не получит желаемое, а что это - станет известно в ближайшее время. Конфликт на Ближнем Востоке постепенно превращается в вялотекущее убийство на годы.

Молдавия и Сербия хотят стать частью «золотого миллиарда» Второй горячей точкой эксперт отметил Балканский полуостров. Скорее всего военный конфликт ждет Сербию и Молдавию, но не друг с другом, а с соседями. Например, Молдавия начнет противостояние с Приднестровьем и Гагаузией. Молдавское правительство стремится сделать страну частью Румынии.

«Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе - вступить в состав Европейского союза, ради чего осенью будет проведен референдум. С этим не соглашается Приднестровье, которое не хочет ни в Румынию, ни в Европейский союз. И Гагаузия, которая тоже об этом говорит», - отметил политолог Юрий Светов.

Сербская элита преследует те же цели - стать частью «золотого миллиарда», однако не все согласны стать вассалами тех, кто недавно бомбил страну во время югославского конфликта. Запад пользуется разделением мнений в сербском сообществе, отметил эксперт. Сербия нужна ЕС для того, чтобы та стала послушной и отказалась от притязаний на Косово.

Инструмент манипуляции Евросоюз стал инструментов манипуляции целыми народами. Следующими претендентами на роль участника смертельного для народа конфликта станут страны Южного Кавказа. Армению и Грузию поманили в ЕС, в итоге их ждет судьба Украины - голод, война, смерть, исчезновение.

Армению непременно стравят с Азербайджаном. После военной угрозы и обретения Карабаха, Азербайджан будет пробовать эти же методы вновь, а Европа их одобрит. При этом Армении они пообещают поддержку.

«И это может подтолкнуть к соблазнам действовать таким же образом ту же Грузию, где вскоре пройдут парламентские выборы, а потом та партия, которая придет к власти, попытается сделать с Абхазией и Южной Осетией то, что сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом», - предрек Светов.

Политолог упомянул ситуацию в африканских странах, а также замороженный конфликт в Южной и Центральной Америке, где Венесуэла предъявила притязания Кооперативной Республике Гайане на нефтеносные территории. Но наиболее вероятным эксперт назвал конфликт между Китаем и Тайванем.

Политолог уверен, что мировая война начнется не на Ближнем Востоке, потому что США не допустят этого. Суэцкий канал играет слишком важную роль в торговле нефтью.

Вероятность перерастания конфликта в мировую войну сохраняется в зоне СВО. Но для этого необходимо столкновение ядерных держав.

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну - ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

Армения Молдавия Сербия Международные отношения Войны Китай Тайвань
18 апреля 2024, 20:32
США ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю
Unsplash
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Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю. Рестрикции коснулись 16 физических и двух юридических лиц, сообщил госдепартамент США.

«В ответ на беспрецедентную атаку Ирана по Израилю США предпринимают радикальные меры против причастных к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана», - говорится в документе.

Также санкции затронули поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей стали Ирана и автомобильные компании, связанные с КСИР и министерством обороны и поддержки вооруженных сил страны.

В случае новых атак Израиля Иран пригрозил ударить по ядерным объектам страны. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.

США Израиль Санкции Иран
18 апреля 2024, 18:50
Германия выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда
РИА «Новости»
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Германия игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых „фабрик смерти“», - отменила Захарова.

Захарова отметила, что Россия расценивает это как очередной провокационный шаг со стороны Германии. Более того, это унижение исторической памяти и правды о войне. Но немецким властям не удастся отмолчаться и уйти от ответа.

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева. Это произошло после того, как двух человек заподозрили в шпионаже по заказу российских спецслужб и задержали в Байроте. Ранее посольство России в Германии сообщало, что не получало официальных данных о задержании граждан.

Германия Преступления Мария Захарова Войны Россия
18 апреля 2024, 18:42
«Церемониться не будет». Россия решительно ответит в случае конфискации ее активов
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Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, те, кто решится на приобретение таких финансовых инструментов, рискуют попасть под контрсанкции «с далеко идущими последствиями». Ответные действия могут распространяться на западные средства, значительные объемы которых есть у России, констатировала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом. Поводом для заявления стало появление информации об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции.

Мария Захарова Россия Запад МИД РФ

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