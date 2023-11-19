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Американский лидер обратился с поручением к министру финансов Джанет Йелен и госсекретарю Энтони Блинкену. Физлицам и компаниям, которые попадут под санкции, запретят выдавать визы.

«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», - отметили журналисты.

По информации издания, Байден опасается дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке из-за «подрыва безопасности» жителей Западного берега.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что государство воспримет высылку палестинцев из сектора Газа как объявление войны. По его словам, Израиль нарушил международное гуманитарное право, когда начал проводить военную операцию в палестинском анклаве.