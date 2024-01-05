05 января 2024, 05:53

США начали подготовку к расширению войны в Газе

РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможные сценарии участия страны в ближневосточном конфликте. Власти готовы к вероятному расширению военных действий в секторе Газа, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», - написали авторы статьи.

Источники издания рассказали об обсуждении властями ответных ударов по йеменским хуситам, которые атакуют суда в Красном море. То же касается Сирии и Ирака, в которых действуют проиранские группы. США беспокоит Иран, так как власти страны никак не снижают активность своих «прокси» групп на Ближнем Востоке.

Такая ситуация рискует затянуть Байдена в ближневосточную ситуацию накануне выборов, хотя его внимание требуют многочисленные проблемы США, подытожили журналисты.

Разговоры о нанесении удара по Ирану уже были. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал США поднять ставки и ударить по объектам в этой стране.

США Израиль Войны Иран Ближний Восток Палестина
05 января 2024, 03:54
Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена
РИА «Новости»
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Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Активисты собрались возле дома госсекретаря в Маклине. Они выкрикивали протестные лозунги и называли Блинкена «военным преступником», призывали США прекратить геноцид в секторе Газа.

В завершение акции протестующие разлили краску на подъездную дорожку, когда чиновник уезжал на работу. Часть жидкости попала и на внедорожник Блинкена.

Ранее палестинский Минздрав озвучил данные о количестве погибших в секторе Газа. Число жертв из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев.

Недавно президент США Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потребовав возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС. В СМИ отметили, что это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 января 2024, 03:16
Число пострадавших при столкновении поездов в метро Нью-Йорка достигло 24
Unsplash
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Количество пострадавших при столкновении двух поездов в метро Нью-Йорка увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил телеканал NBC New York.

По данным пожарного департамента, авария произошла на одной из станций в районе Манхэттена. Вышедший из строя служебный состав врезался в пассажирский поезд, после чего тот сошел с рельсов, уточнил оператор метро Metropolitan Transportation Authority.

Пожарные прибыли на место в течение трех минут, они сразу же отключили электричество на путях и начали эвакуацию. В MTA отметили, что поезд, который вышел из строя, ранее подвергся вандализму.

Все пострадавшие получили легкие травмы, им оказали необходимую помощь. Еще 300 человек, которые находились в сошедшем с рельсов поезде, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что поезд нью-йоркского метрополитена сошел с рельсов в центре города, пострадали 13 человек.

США Нью-Йорк Поезда Метро
05 января 2024, 02:48
Илон Маск сделал ироничное заявление о вторжении в Россию
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Вторжение в Россию было плохой идеей, поэтому не стоит этого делать. Такой комментарий написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен оставил комментарий под записью, где автор высмеивает нападение Наполеона Бонапарта на Россию в 1812 году. Тогда французская армия сбежала, как только наступила зима. Автор публикации написал, что Наполеон оказался «не таким уж и умным».

Маск иронично отреагировал на запись. Он опубликовал смеющийся смайлик и написал, что вторжение в Россию - плохая идея, вне зависимости от времени года.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», - написал миллиардер.

Самой большой опасностью человечества Маск назвал проблему с демографией. Особенно на фоне появления проблем с рождаемостью в некоторых странах. Американский предприниматель также не исключил, что наступивший 2024 год окажется еще более безумным , чем предыдущий.

Социальная сеть X подешевела на 71,5% после того, как Маск купил ее. Падение стоимости площадки связывают с антисемитскими высказываниями бизнесмен, из-за которой от сотрудничества с соцсетью отказывается все больше рекламодателей.

Соцсети Россия Илон Маск Армия
05 января 2024, 01:46
Жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников
РИА «Новости»
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Пятеро раненых и один погибший — это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.

«Всего насчитывается шесть жертв, один умер, это ученик шестого класса школы Перри», - заявил Мортведт.

По его словам, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, пока неизвестно. Мортведт добавил, что идет расследование, в том числе изучат биографию стрелявшего.

Пока предполагаемого стрелка, который действовал в одиночку, идентифицировали как 17-летнего Дилана Батлера, пояснил он. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.

Стрельба в школе произошла утром 4 января. Это был первый учебный день в США в новом году.

Пятеро раненых и один погибший - это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.

США Стрельба

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