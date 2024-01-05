США начали подготовку к расширению войны в Газе

«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», - написали авторы статьи.

Источники издания рассказали об обсуждении властями ответных ударов по йеменским хуситам, которые атакуют суда в Красном море. То же касается Сирии и Ирака, в которых действуют проиранские группы. США беспокоит Иран, так как власти страны никак не снижают активность своих «прокси» групп на Ближнем Востоке.

Такая ситуация рискует затянуть Байдена в ближневосточную ситуацию накануне выборов, хотя его внимание требуют многочисленные проблемы США, подытожили журналисты.

Разговоры о нанесении удара по Ирану уже были. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал США поднять ставки и ударить по объектам в этой стране.