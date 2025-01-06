США начали обсуждать новые санкции против России

Читайте нас в:

По данным источников издания, целью экономических ограничений станут танкеры с нефтью, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Агентство отметило, что Россия якобы задействует старые суда, чтобы «обойти лимит». Белый дом собирается ввести против страны «большой пакет санкций», рассказал собеседник издания.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», - добавил другой источник Reuters.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой беседы станут новые санкции США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии». Встреча глав двух государств пройдет в январе.