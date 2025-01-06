06 января 2025, 08:56

США начали обсуждать новые санкции против России

Unsplash
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Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые антироссийские ограничения. На этот раз под санкции попадут танкеры, перевозящие нефть, сообщил Reuters.

По данным источников издания, целью экономических ограничений станут танкеры с нефтью, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Агентство отметило, что Россия якобы задействует старые суда, чтобы «обойти лимит». Белый дом собирается ввести против страны «большой пакет санкций», рассказал собеседник издания.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», - добавил другой источник Reuters.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой беседы станут новые санкции США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии». Встреча глав двух государств пройдет в январе.

США Санкции Россия
06 января 2025, 08:58
Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури
Global Look Press
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В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури. Об этом сообщил мэр Мюриэль Боузер, чьи слова привело РИА «Новости».

Режим ЧС установили с воскресенья. Он будет действовать до конца 7 января.

Автовладельцам рекомендовали убрать свои машины, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб. В пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Горожане раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы и курицу. Высоким спросом пользуют туалетная бумага и бумажные полотенца.

Снежный шторм в США может затронуть около 62 миллионов человек. Буран накроет порядка 12 штатов, рекордное количество осадков ожидается в городе Канзас-Сити и Индианаполисе. Многие штаты рискуют остаться без электричества. Режим ЧС также ввели в Виргинии.

США Вашингтон Шторм
06 января 2025, 08:47
«Германия в шоке». Интервью сопредседателя АдГ Маску назвали «ударом в подреберье»
Unsplash
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Совместный прямой эфир американского предпринимателя Илона Маска и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» станет мощным ударом для немецких политиков. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Интервью состоится 9 января.

«Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке», - подчеркнул Пушков.

Он назвал Христианско-демократический союз лишь одной из версий либералов-глобалистов у власти в Германии. В идеях христианских демократов не осталось консерватизма, считает Пушков. Маск же проводит открытую линию на поддержку правых движений в ФРГ и Великобритании в пику псевдооппозиции в лице ХДС и консервативной партии, добавил политик.

Ранее Маска обвинили в «лобовой атаке» не демократию в Германии. Американский бизнесмен использует все ресурсы для продвижения своих интересов, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Германия Интервью Илон Маск
06 января 2025, 08:27
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности
Global Look Press
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Северная Корея выпустила ракету, предположительно средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Об этом в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили агентству Yonhap.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», - сказали военные.

Они анализируют дальность полета ракеты и другие детали.

Как сообщает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году. Он произошел спустя два месяца после того, как 5 ноября 2024 года была запущена баллистическая ракета малой дальности (SRBM).

По данным Yonhap , ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Позже издание Kyodo отметило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету. Продолжительность ее полета составила один час и 26 минут. Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки. В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение и объявил созыв «ключевых командиров».

Ракеты Северная Корея Япония Южная Корея КНДР
06 января 2025, 07:58
Модернизация российского бомбардировщика Ту-160М стала сигналом для Запада
РИА «Новости»
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Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 демонстрирует ошибку США в подходе к отношениям с Россией. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Запуск программы модернизации, которую запрашивала „Туполев“ для своих Ту-160, был умным ходом Москвы. <…> Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию», - отметил он.

По мнению Вайхерта, «эволюция могучего Ту-160М» показала, что Белому дому нельзя игнорировать Россию. Самолет является важной составляющей в ядерной триаде, добавил он. По мнению обозревателя, бомбардировщик может запускать разные виды вооружений с огромных дистанций, а также эффективно прорывать вражеские системы ПВО.

«Российский Ту-160М - <…> хладнокровный убийца», - подчеркнул Вайхерт.

Он также напомнил, что в рамках программы модернизации инженеры использовали восстановленную технологию вакуумной сварки титановых изделий, сформировали новую кооперацию и возобновили производство агрегатов планера.

Ранее журнал The National Interest сделал обзор на российские субмарины проекта 885М «Ясень-М». Издание объяснило, что эти подлодки предназначались для ликвидации субмарин в ближнем бою.

США Самолеты Запад

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