США начали мстить за свой позор в Афганистане, спонсируя терроризм

По его словам американская сторона финансирует ряд террористических организаций, чтобы нанести ущерб талибам*, которые пришли к власти в Афганистане после ухода США.

«Англосаксы <…> используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других [подобных организаций]», - сказал он.

Ранее представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что беспилотники США нарушили воздушное пространство Афганистана. Дроны заметили в небе над провинциями Нимроз и Кандагар.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в России.

** ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России.