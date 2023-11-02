США начали готовиться к кибератакам Ирана — СМИ

Соединенные Штаты готовятся к вероятным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок. Об этом написала газета Politico , сославшись на источники.

В США предполагают, что хакеры могут атаковать «критически важные системы» - в том числе водо- и электроснабжения - стран, поддерживающих Израиль в конфликте на Ближнем Востоке, а также распространять дезинформацию через прокси-серверы. Правда, разведданных о подобных планах Ирана пока не поступало.

«Кибернетические атаки на американские интересы и критически важную инфраструктуру, которые мы уже наблюдаем со стороны Ирана и негосударственных субъектов, могут усугубиться в случае эскалации конфликта», - процитировало издание главу ФБР Кристофера Рея.

В США рассчитывают, что смогут противостоять угрозам «на нескольких фронтах». По словам источника газеты, по этой теме недавно прошло совещание, которое собрало около четырех тысяч правоохранителей.

Отмечается также, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке американское Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности стало тщательнее отслеживать возможные кибератаки.