02 ноября 2023, 11:03

США начали готовиться к кибератакам Ирана — СМИ

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Соединенные Штаты готовятся к вероятным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок. Об этом написала газета Politico, сославшись на источники.

Соединенные Штаты готовятся к вероятным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок. Об этом написала газета Politico , сославшись на источники.

В США предполагают, что хакеры могут атаковать «критически важные системы» - в том числе водо- и электроснабжения - стран, поддерживающих Израиль в конфликте на Ближнем Востоке, а также распространять дезинформацию через прокси-серверы. Правда, разведданных о подобных планах Ирана пока не поступало.

«Кибернетические атаки на американские интересы и критически важную инфраструктуру, которые мы уже наблюдаем со стороны Ирана и негосударственных субъектов, могут усугубиться в случае эскалации конфликта», - процитировало издание главу ФБР Кристофера Рея.

В США рассчитывают, что смогут противостоять угрозам «на нескольких фронтах». По словам источника газеты, по этой теме недавно прошло совещание, которое собрало около четырех тысяч правоохранителей.

Отмечается также, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке американское Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности стало тщательнее отслеживать возможные кибератаки.

США Иран Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 12:38
Папа римский заявил о наступлении темных времен
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Конфликты прошлых лет не научили мир тому, что сама по себе война — уже поражение. Папа римский Франциск заявил, что из-за оружейной промышленности настало темное время, и это выгодно производителям оружия. Понтифика процитировало итальянское агентство ANSA.

«Час очень темный. Мы не можем найти в себе способности ясно размышлять, и в самый темный час я добавлю: еще одно поражение», - сказал он.

Понтифик подтвердил, что обострение палестино-израильского конфликта затронуло весь мир и может перерасти в глобальное противостояние. На любой войне, по его словам, одна пощечина рождала другую - ХАМАС ворвался в кибуцы и захватил заложников, а Израиль ударил в ответ, пытаясь их освободить.

Папа римский уверен, что в широком смысле война - уже поражение. По его мнению, Израиль и Палестина по решению ООН должны были жить вместе как два государства с особым статусом. Понтифик признался, что воспринял очередную эскалацию как поражение.

Он заявил, что весь мир перешел в состоянии войны, и возложил ответственность на оружейную промышленность. Папа Франциск сказал, что наибольший доход стали приносить инвестиции в военное производство.

Бывший премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна опустошила свои склады вооружений , чтобы поддержать Украину. Он сказал, что это открыло новые возможности для развития собственной оборонной промышленности.

Конфликты прошлых лет не научили мир тому, что сама по себе война - уже поражение. Папа римский Франциск заявил, что из-за оружейной промышленности настало темное время, и это выгодно производителям оружия. Понтифика процитировало итальянское агентство ANSA.

Оружие Папа римский Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 12:22
Армия Израиля озвучила число заложников в секторе Газа
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Число удерживаемых в секторе Газа заложников, по уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«На данный момент уведомлены семьи 242 похищенных», - передали в ЦАХАЛ.

Израильские военные пообещали «решительно реагировать на любого», кто попытается подорвать безопасность на севере. Ночью бойцы ЦАХАЛ из бригады «Голани» и бронетанковых войск столкнулись с отрядами террористов, которые открыли по ним огонь и забросали гранатами.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировал десятки военных на севере сектора Газа. Армия Израиля продолжает военные действия на территории палестинского анклава. Одна из дивизий накануне, 1 ноября, подошла к воротам города Газы.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС обстреляло ракетами израильские регионы. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 12:14
Болгария намекала России на необходимость оставить ситуацию журналиста Гацака вне инфополя
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Болгария намекала России на то, что ситуацию с аннулированием аккредитации российского журналиста Александра Гацака не стоит освещать в СМИ. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ситуации с российским корреспондентом в Болгарии нам еще настойчиво болгарские власти намекали на то, что нужно оставить это все вне информационного поля», - констатировала она.

В сентябре аккредитованному в Болгарии журналисту «Российской газеты» Александру Гацаку, который работал там больше трех лет и писал на самые разные темы, запретили пребывать в этой и других странах Евросоюза в связи с «деятельностью, представляющей угрозу национальной безопасности Болгарии». Его также лишили аккредитации. Корреспондент уехал из страны 1 ноября при содействии местного МИД. До этого он оставался на территории российского посольства.

МИД России анонсировал принятие ответных мер в отношении Болгарии. По мнению руководства «Российской газеты», происшествие едва ли пойдет на пользу двусторонним отношениям.

Болгария Журналистика Мария Захарова МИД РФ
02 ноября 2023, 11:31
Дом блогера Домбровского сгорел в Швейцарии после поджога испанской виллы Шария
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пожар произошел в швейцарском доме украинского блогера Стаса Домбровского. Здание сгорело через день после того, как он раскритиковал руководство Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Домбровский опубликовывал посты об опасности наркотиков и рассказывал о своем негативном опыте, связанном с запрещенными веществами. По версии канала, блогер перешел дорогу украинскому наркокартелю «Химпром».

Домбровский, находясь в Швейцарии, поддерживал правительство Украины, но с недавнего времени стал делать критические замечания в адрес властей. Одесский блогер также опроверг свои связи с наркокартелем.

Ранее в Испании сгорел дом украинского блогера Анатолия Шария. По данным СМИ, в поджоге был замешан наркокартель «Химпром». Блогер публиковал материалы, что ОПГ являлась поставщиком запрещенных веществ для бойцов ВСУ.

Кроме того, по словам Шария, картель был связан с правительством Украины. Глава ОПГ Егор Буркин получал поддержку от украинских депутатов , а также сотрудников СБУ и ГУР.

Наркотики Пожары Украина Швейцария

Новости по теме