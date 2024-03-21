США начали эвакуацию американцев из Гаити на вертолетах
Госдепартамент США направит вертолеты для эвакуации американцев из Гаити, который захватили вооруженные банды. Об этом сообщило Reuters.
По словам заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Пателя, всего предполагается вывезти до тысячи граждан США из гаитянской столицы Порт-о-Пренс в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго.
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов ранее прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку под давлением бандитов. Эксперт считает, что Гаити может превратиться в «криминально-террористическое» государство. При этом Мартынов отметил, что США вряд ли вмешаются в конфликт.