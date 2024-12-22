22 декабря 2024, 13:34

США могут выйти из ВОЗ в день инаугурации Трампа

Global Look Press
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Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации 20 января. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Члены команды Трампа уже сообщили экспертам о планах выйти из состава ВОЗ 20 января, в день инаугурации», - отметили журналисты.

Авторы статьи подсчитали, что ВОЗ в случае выхода США из своего состава потеряет значительную часть финансирования. Это может поставить под угрозу способность организации реагировать на глобальные медицинские вызовы, как это было в ситуации с пандемией коронавируса.

Издание Politico уточнило, что ВОЗ рискует лишиться до 25% от всего объема финансирования в случае выхода США.

Ранее в американском Минздраве заявили, что китайские ученые уже знали о коронавирусе за две недели до того, как власти страны сообщили о ситуации ВОЗ. По мнению экспертов, этот срок мог сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.

США Здравоохранение
22 декабря 2024, 13:56
Тело российского дальнобойщика нашли в Иране
РИА «Новости»
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В иранской провинции Гилян нашли тело россиянина с огнестрельными ранениями. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Тегеране, убитый работал дальнобойщиком.

Дипломаты уточнили, что тело россиянина нашли в парке около города Астара 16 декабря.

В посольстве отметили, что иранские правоохранительные органы уже начали расследование убийства. Посольство и Генеральное консульство России держат ситуацию под своим контролем.

«Российская сторона призывает коллег в Иране к тщательному и срочному наведению порядка на погранпункте „Астара“ и наказанию виновных», - отметили в дипломатическом представительстве.

Посольство также выразило соболезнования близким и семье погибшего россиянина.

Ранее стало известно об убийстве россиянина на испанском острове Тенерифе. Его тело с ножевыми ранениями нашли на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха.

Убийства Россия Иран
22 декабря 2024, 10:47
Подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге арестовали
Global Look Press
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Суд в Германии постановил арестовать мужчину, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом сообщила пресс-служба полиции федеральной земли Саксония-Анхальт.

Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу о многократном покушении на убийство и убийстве, который выдал участковый городской суд.

«Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в многократном нанесении тяжких телесных повреждений, многократном покушении на убийство и убийстве», - заявили в полиции.

В результате теракта погибли четыре женщины в возрасте 45, 52, 67 и 75 лет, а также девятилетний мальчик. Ранения получили более 200 человек.

Немецкая полиция после ЧП задержала 50-летнего уроженца Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Мужчина получил официальный статус беженца и вид на жительство.

Германия Суд Терроризм
22 декабря 2024, 10:24
Запад в Сирии столкнулся со знакомой головоломкой
РИА «Новости»
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Европа и США в Сирии столкнулись с известной головоломкой — сотрудничать с сирийскими исламистами либо уступить влияние странам, готовым на это. На это указала газета The Wall Street Journal.

Запад и ранее сталкивался с подобной ситуацией - когда к власти в Афганистане пришел «Талибан»* или в других странах, когда она переходила к силам, которые не стремились соблюдать права человека, отметили в материале.

Западные страны уже предприняли попытки прояснить позицию нового руководства Сирии, хотя и относятся к нему настороженно. Прежде чем снять санкции с пришедшей к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, Запад хочет получить от нее обязательства. Кроме того, Европа и США опасаются, что власти Сирии попадут под влияние других стран, поэтому пытаются наладить контакты с сирийским правительством.

Руководство Евросоюза заявило, что готово к переговорам с новыми властями Сирии по вопросу снятия санкций. Условием для этого назвали отказ от дальнейшего размещения российских военных баз на территории страны.

*Запрещенные в России террористические организации.

Европа и США в Сирии столкнулись с известной головоломкой - сотрудничать с сирийскими исламистами либо уступить влияние странам, готовым на это. На это указала газета The Wall Street Journal.

США Сирия Европа Санкции Запад
22 декабря 2024, 07:58
Американские военные сбили собственный истребитель
РИА «Новости»
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Американские военные по ошибке сбили собственный истребитель F/A-18 дружественным огнем над Красным море. Об этом сообщило АР со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

«В воскресенье истребитель ВМС США сбили над Красным морем дружественным огнем», - сообщил источник.

Речь о самолете F/A-18, взлетевшего с палубы авианосца USS Harry S. Truman для атаки по объектам хуситов. Оба пилота успели вовремя катапультироваться, летчиков нашли. Один из них получил незначительные травмы.

В субботу авиация Израиля и США нанесла три авиаудара по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла». В Пентагоне отмечали, что целью атак стали операционный центр и ракетный склад хуситов. Удары последователи после официального заявления «Ансар Алла» о причастности к ночному обстрелу Тель-Авива.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой.

США Истребители Военные

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