США могут провести тайную операцию против Ирана после атаки на базу в Иордании

Одна из возможностей, как указал собеседник Bloomberg, - это тайная операция. По его словам, речь идет о том, что США могут ударить по Ирану, но при этом не возьмут на себя ответственность за это.

«Однако пошлют тем самым четкий сигнал», - пояснило агентство.

Вместе с тем не исключен и вариант прямого ответа США через нападения на иранских чиновников, указал Bloomberg, напомнив о событиях 2020 года в Багдаде, когда был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Агентство подчеркнуло, что сейчас реакция Джо Байдена на атаку на базу в Иордании может стать одним из самых важных по своим последствиям шагов его президентства.