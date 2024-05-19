США модернизируют боевые разведывательные машины Польши на базе советских БМП

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Подрядчик оснастит 15 польских БРМ новыми радарами SR Hawk, которые смогут находить сухопутную технику, морские суда и личный состав. Благодаря приборам появится возможность наблюдения за госграницей и артиллерийской разведкой.

Улучшенные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали тем же способом в 2021 году. Под обозначением BWR-1D ВС Польши эксплуатируют советские БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт заявил, что российская сторона запустила модернизацию своих танков Т-72 до версии Т-72Б3М. Обновленная техника обходит дорогие машины западного производства.