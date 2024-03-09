США «купят» военное присутствие в тихоокеанских странах

Президент США Джо Байден мог быть под стимуляторами во время обращения к конгрессу «О положении союза», заявила психиатр Кэрол Либерман. Ее словам привела газета The Washington Times.

Специалист отметила, что обычно американский лидер говорит медленно и спотыкается. Однако на выступлении он был пылким и разгневанным.

«Можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», - подчеркнула психиатр.

Также Байден часто жестикулировал и быстро двигал руками, хотя обычно он держит их на кафедре. Еще одним признаком стал тот факт, что глава государства допускал оговорки с нетипичной для него скоростью.

Однако в Белом доме опровергли сведения о возможном употреблении Байденом наркотических препаратов.

Послание президента США «О положении союза» назвали «большой ложью».

Байден говорил о суверенитете Украины, а не о собственном, подчеркнул экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.