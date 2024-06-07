США изменят подход к нераспространению ядерного оружия
США 7 июня объявят о планах изменить стратегию в сфере ядерного оружия. Они захотели сделать ее более агрессивной. Об этом сообщило издание Semafor.
По информации издания, новый подход представит старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. Он будет заключаться в «более конкурентном подходе» к контролю над ядерным оружием и внесет корректировки в вопросах позиционирования и численности такого вида вооружений.
Как заявили журналисты, таким образом власти США хотят убедить своих противников начать переговоры о нераспространении ядерного оружия и угрожают, что отказ от диалога будет иметь последствия.
Ранее президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Он заявил, что Россия в вопросе использования такого вида вооружений будет придерживаться своей ядерной доктрины, и напомнил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая его применила.