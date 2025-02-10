США испугались Су-57 и не стали показывать F-16 в Индии

«К честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», - отметил он.

Алипов назвал естественным процессом вопрос диверсификации связей Нью-Дели с другими странами в области военно-технического сотрудничества. По его словам, российская сторона готова к здоровой конкуренции, но не в ущерб собственным интересам.

Истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представили на международной выставке в Индии. Самолет особенно заинтересовал Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Также российская сторона готова предложить Индии совместное производство самолета Су-57Э.