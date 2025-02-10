10 февраля 2025, 22:43

США испугались Су-57 и не стали показывать F-16 в Индии

РИА «Новости»
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США отказались выставлять истребители F-35 и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025 после того, как узнали о планирующейся летной программе российского Су-57. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

«К честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», - отметил он.

Алипов назвал естественным процессом вопрос диверсификации связей Нью-Дели с другими странами в области военно-технического сотрудничества. По его словам, российская сторона готова к здоровой конкуренции, но не в ущерб собственным интересам.

Истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представили на международной выставке в Индии. Самолет особенно заинтересовал Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Также российская сторона готова предложить Индии совместное производство самолета Су-57Э.

США Истребители Индия Истребитель Су-57 Самолеты F-35 F-16
10 февраля 2025, 22:18
МИД Финляндии вызвал российского посла из-за якобы нарушения воздушных границ
Unsplash
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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х.

По данным финского МИД, от российского посла потребовали объяснений по поводу предполагаемого вторжения в воздушное пространство страны.

Информация о якобы нарушении появилась на сайте Минобороны Финляндии 7 февраля.

Посол Павел Кузнецов ранее заявил, что в Финляндии российские дипломаты находятся под давлением. Оскорбления и угрозы минирования стали повседневной частью дипмиссии.

Финская пограничная разведка в понедельник отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива. Его экипаж будет заниматься сбором дополнительной информации после аварии с танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о планах провести собственное расследование ЧП.

Финляндия Самолеты Россия МИД РФ
10 февраля 2025, 21:24
ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило The Times of Israel.

По данным издания, запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников перенесли «до дальнейшего уведомления».

Представитель «Бригад Аль-Кассам» Худайфа Кахлут заявил, что за последние три недели Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки.

«Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов и отсутствие разрешения на доставку гумпомощи», - подчеркнул он.

Теперь радикалы требуют от Израиля компенсации ущерба, причиненного из-за несоблюдения им соглашения по Газе, только после этого ХАМАС освободит заложников.

Глава Минобороны Израиля Кац обвинил ХАМАС в нарушении сделки по Газе. Он отметил, что израильская армия получила приказ подготовиться к любым возможным сценариям.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
10 февраля 2025, 20:40
«Укротим быка». Орбан заявил о планах по захвату Брюсселя
РИА «Новости»
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Саммит лидеров правоконсервативных партий в Мадриде, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы», стал еще одним важным шагом на пути к укрощению Брюсселя. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X.

«Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы укротим быка. Вместе мы захватим Брюссель», - написал он.

В своем посте венгерский политик поблагодарил члена Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаля за «фантастическое гостеприимство».

Саммит «Патриоты Европы» прошел в столице Испании 7 и 8 февраля. В нем также участвовала лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее премьер Польши Дональд Туск предупредил венгерского коллегу последствиями в случае блокировки антироссийских санкций.

Он отметил, такие что действия Орбана станут доказательством его «игры в команде президента России Владимира Путина».

Саммиты Венгрия Европа Европарламент Виктор Орбан
10 февраля 2025, 20:04
В Европе разрешили добавлять в хлеб и макароны порошок из личинок
Freepik
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Разрешение Европейской комиссии использовать в производстве продуктов питания порошок из мучных личинок вступило в силу с 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ЕС.

«Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», - отметили в документе.

Разрешение пока получила только французская компания Nutri’Earth. После изучения научных исследований в Еврокомиссии пришли к выводу, что обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок Tenebrio molitor безопасен для здоровья. Его можно добавлять в хлеб, булочки, пирожные, макаронные изделия, сыр и другие продукты.

Кроме того, такой порошок может выступать альтернативным источником белка. Обработка ультрафиолетом повышает в нем содержание витамина D3. В таком случае ЕС предложило сопровождать продукты с порошком из личинок в составе надписью «содержит витамин D, полученный путем UF-обработки».

В Еврокомиссии отметили, что потребители будут сами решать, хотят они есть продукты с личинками насекомых.

Еврокомиссия Питание Продукты Насекомые

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