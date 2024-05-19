США испугались шпионажа от китайских ремонтных судов
США переживают, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
«Подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов», - сделали необычное предупреждение для телекоммуникационных компаний американские чиновники.
Китайская компания SB Submarine Systems, помогающая ремонтировать международные кабели, скрывает местонахождение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Такое заявление сделали чиновники Госдепартамента. Они не могут найти этому объяснения.
Ранее США испугались фантомной скорости судостроения в Китае. Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby, их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах.
Беспокойство Запада вызывает и развитие российско-китайских отношений. Однако самая серьезная проблема для Штатов - раскол внутри американского общества , считает адмирал военно-морских сил в отставке Джеймс Ставридис.