07 июля 2024, 16:03

США испугались последствий новых санкций на российскую нефть

РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена заблокировала предложение Министерства финансов об ужесточении санкций против перевозящих российскую нефть танкеров. Источники газеты The New York Times объяснили такое решение боязнью роста цен на топливо перед президентскими выборами.

По данным журналистов, представители Минфина предложили ввести дополнительные штрафы для перевозящих российское сырье танкеров, но чиновники отказались пойти на такой шаг, объяснив, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

По их мнению, это сильно скажется на рейтингах Джо Байдена, который уже потерял поддержку электората после провальных дебатов с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

США и входящие в G7 страны, включая Австралию, ввели так называемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в 2022 году. Запрет распространили на страхование танкеров, перевозящих сырье выше установленной цены.

Россия перенаправила нефть в дружественные страны , где ее смешивали или перерабатывали, продавая по всему миру. Кроме того, появился флот танкеров, перевозящий российскую нефть без страховки. Погрузку вели в нейтральных водах.

В мае этого года о негативном влияние потолка цен на российскую нефть заявил Международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне. Компании заявили, что в теневой флот морских перевозок начали включаться все больше игроков, которым не требуется оформление страхования грузов.

США Санкции Нефть Россия Цена на нефть Джо Байден
07 июля 2024, 15:41
Попытки США помешать строительству АЭС в Турции оценили в Росатоме
Global Look Press
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Власти США предпринимают все попытки, чтобы помешать Росатому продолжить работу над строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он пояснил, что речь идет о санкциях против системы взаиморасчетов и аресте финансов, которыми обмениваются банки России и Турции.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего „прилетает“», - заявил Лихачев.

На просьбу оценить влияние американских санкций на продолжение работы над проектом глава Росатома ответил поговоркой «Собаки лают - караван идет».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин назвал «Аккую» самой крупной АЭС в истории. Он подчеркнул, что после запуска объекта Турция войдет в число стран, производящих атомную энергию.

Первый из четырех блоков АЭС в Росатоме пообещали ввести в июле 2025 года. Глава Росатома обращал внимание, что все полученные средства от турецкой станции вложат в строительство еще одной АЭС на территории Турции.

США Турция Строительство Санкции Россия АЭС Росатом
07 июля 2024, 14:02
Лавров не увидел признаков демократии во французских выборах
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию. Фрагмент беседы с министром опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Уже состоялся первый тур выборов, а всего у них два тура. Второй тур, судя по всему, задумали для манипуляции волеизъявлением в первом туре. Они уговаривают некоторых кандидатов отказаться от участия в выборах, чтобы расчистить возможность, как они утверждают, для победы популистов или консерваторов», - объяснил глава внешнедипломатического ведомства.

Лавров добавил, что, если бы результаты первого тура стали основой для формирования парламента Франции, в стране начались бы серьезные перемены.

По итогам первого тура победу одержала партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Второй тур выборов стартовал утром в воскресенье.

Ле Пен пообещала заблокировать отправку французских военных на территорию Украину в случае победы.

Сергей Лавров Франция Выборы
07 июля 2024, 13:02
«Ревнуют». Песков оценил реакцию западных на стран на визит Моди в России
РИА «Новости»
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Западные страны внимательно следят за подготовкой и предстоящим визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, потому что понимают всю значимость его переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет как в расширенном, так и узком составе , предупредил ранее Песков.

Он подчеркнул, что это первая личная встреча политиков за последние четыре года, поэтому ожидается полноформатный визит. Песков добавил, что стороны обсудят вопросы взаимодействия и партнерства.

Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приедет в Москву в понедельник, 8 июля.

Песков сравнил реакцию западных стран на визит Моди в Россию с ревностью.

«Ревнуют - значит, внимательно отслеживают, если внимательно отслеживают, значит, придают большое значение. Здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение», - заявил представитель Кремля.

Кремль Индия Дмитрий Песков Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди
07 июля 2024, 12:55
БРИКС назвали серьезной силой в мировой экономике
РИА «Новости»
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Страны БРИКС превращаются в главную силу мировой экономики, объединение активно участвует в формировании глобальной повестки. Об этом на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, его слова привело РИА «Новости».

«В составе БРИКС нет единственной ведущей силы. Нам удалось совместными усилиями создать в БРИКС культуру диалога, которая основана на учете интересов и уважении пути развития друг друга. Это помогает при решении самых сложных вопросов находить точки соприкосновения», - отметил он.

Посол подчеркнул, что государства БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики.

«Средние показатели экономического роста в странах-членах БРИКС, по предварительным оценкам, в 2024 году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП стран БРИКС уже превзошел ВВП государств „Большой семерки“», - добавил Моргулов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС одной из опор нового зарождающегося миропорядка.

Экономика БРИКС

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