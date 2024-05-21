21 мая 2024, 07:25

США испугались обвинений от Ирана в гибели Раиси

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американские чиновники опасаются, что Иран возложит вину за крушение вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на США или Израиль. Об этом написала газета Politico.

«В администрации Джо Байдена чиновники опасаются, что Иран возложит на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб Раиси», - отметили авторы.

В Белом доме надеются на сохранение регионального статуса-кво, однако опасаются, что обвинения от иранской стороны спровоцируют рост напряженности с Израилем.

«В воскресенье администрация Байдена с тревогой следила за новостями о пропавшем вертолете и раздумывала, как это повлияет на общую обстановку на Ближнем Востоке», добавили журналисты.

Вертолет Раиси пропал с радаров в воскресенье, 19 мая. На следующий день обломки вертолета обнаружили в труднодоступном районе. Все члены экипажа и пассажиры, включая Раиси, погибли.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 06:16
Заявление Пентагона о поддержке МУС назвали образцом двойных стандартов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
США по-разному отнеслись к решениям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля. Это еще раз доказало, что Белый дом придерживается двойных стандартов, заявил посол в Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал в Telegram-канале представительства заявление главы Пентагона Ллойда Остина о действиях МУС. Министр обороны пообещал поддерживать разбирательство по преступлениям на Украине, несмотря на планы по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Антонов обвинил власти США в лицемерии.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия», - заявил он.

По мнению Антонова, США использовали правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными странами. Белый дом отрицал легитимность МУС, когда он затрагивал интересы Штатов и их союзников, но поддерживал, когда вели расследование против его врагов.

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху , министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех военачальников палестинского движения ХАМАС. Премьер назвал это проявлением антисемитизма.

США Израиль Пентагон Суд Россия
21 мая 2024, 04:22
«Ужаленный самим собой скорпион». Захарова оценила реакцию США на ордер МУС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США относительно запроса прокурором МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По ее словам, она напомнила ей поведение ужалившего самого себя скорпиона.

Реакция американских властей также напоминает «паука, запутавшегося в собственной паутине», написала она в своем Telegram-канале.

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры - визитная карточка англосаксов», - подчеркнула дипломат.

Ранее прокурор МУС Ахмад Кан потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории сектора Газы.

Израильский премьер возмутился из-за этого решения, заявив, что это проявление «нового антисемитизма».

США Израиль Уголовное дело Суд Мария Захарова МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
21 мая 2024, 01:23
Имам Тебриза прожил час после крушения вертолета с президентом Ирана Раиси
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, летевший в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, прожил еще около часа после крушения. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным агентства , тело Але Хашема пострадало меньше, чем у других пассажиров и экипажа самолета. После падения он остался жив и даже смог позвонить главе администрации иранского президента Голяму Хосейну Эсмаили. Но к моменту обнаружения вертолета спасателями Але Хашем уже погиб от полученных ран.

Ранее сообщалось, что Мохаммад Али Але Хашем дважды выходил на связь после крушения вертолета. По телефону имам жаловался на боль и говорил, что слышит звуки машин и скорой помощи.

Самолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение вечером в воскресенье, 19 мая. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 01:05
Британия испугалась интересов России в районе Фолклендских островов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Визит российского президента Владимира Путина в Китай оценили как угрозу интересам Великобритании в районе Фолклендских островов. Об этом сообщило издание Express.

«В Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку <…> интересы [России и Китая] в этом регионе растут», - заявили в материале.

Издание отметило, что Лондон считает этот регион стратегически важным. Здесь находится усиленный британский контингент - порядка двух тысяч военных, многочисленная авиация и вертолеты, которые «готовы к обороне».

Британские власти беспокоит тот факт, что Россия реализует проекты в Африке и Центральной Азии, уменьшая возможности стран Запада по ее сдерживанию. Кроме того, российская стратегия «несет риски» и для владений Лондона в Атлантическом океане.

Опрошенный изданием политолог Степан Степаненко заявил, что Лондону нужно сосредоточиться на украинском конфликте, чтобы «помешать России» защищать свои геополитические интересы в мире.

Ранее глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил, что правительство Великобритании не желает участвовать в прямом конфликте с Россией.

Великобритания Россия Владимир Путин Китай

Новости по теме