США испугались обвинений от Ирана в гибели Раиси

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«В администрации Джо Байдена чиновники опасаются, что Иран возложит на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб Раиси», - отметили авторы.

В Белом доме надеются на сохранение регионального статуса-кво, однако опасаются, что обвинения от иранской стороны спровоцируют рост напряженности с Израилем.

«В воскресенье администрация Байдена с тревогой следила за новостями о пропавшем вертолете и раздумывала, как это повлияет на общую обстановку на Ближнем Востоке», добавили журналисты.

Вертолет Раиси пропал с радаров в воскресенье, 19 мая. На следующий день обломки вертолета обнаружили в труднодоступном районе. Все члены экипажа и пассажиры, включая Раиси, погибли.