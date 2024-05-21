США испугались обвинений от Ирана в гибели Раиси
Американские чиновники опасаются, что Иран возложит вину за крушение вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на США или Израиль. Об этом написала газета Politico.
«В администрации Джо Байдена чиновники опасаются, что Иран возложит на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб Раиси», - отметили авторы.
В Белом доме надеются на сохранение регионального статуса-кво, однако опасаются, что обвинения от иранской стороны спровоцируют рост напряженности с Израилем.
«В воскресенье администрация Байдена с тревогой следила за новостями о пропавшем вертолете и раздумывала, как это повлияет на общую обстановку на Ближнем Востоке», добавили журналисты.
Вертолет Раиси пропал с радаров в воскресенье, 19 мая. На следующий день обломки вертолета обнаружили в труднодоступном районе. Все члены экипажа и пассажиры, включая Раиси, погибли.