США используют Финляндию. Политолог объяснил оснащение страны американским оружием

«Сегодня Финляндия используется Соединенными Штатами Америки для блокирования Российской Федерации на севере Европы. И, конечно, в этом смысле Соединенным Штатам Америки выгодно географическое положение Финляндии», - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас в интересах американцев происходит деградация российско-финских торговых отношений, которые выстраивались годами еще со времен существования Советского Союза. Финляндия зарабатывала колоссальные деньги на торговле с РФ и в советский период, и во времена новейшей истории России.

«Но сегодня, будучи несамостоятельным государством и принадлежа к западному блоку держав, она придерживается принципов антироссийской политики как внутри, так и вовне, как внутри страны, так и по внешнеполитическому контуру», - заключил политолог.

Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт ранее заявила, что НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией. Северной стране поставят танки Abrams и истребители F-35A.