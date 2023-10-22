США и Южная Корея провели военно-морские учения у Гуама
Военно-морские силы Южной Кореи и США провели учения по борьбе с подводными лодками рядом с островом Гуам. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, учения под названием Silent Shark проходили с 6 по 22 октября. Целью стало повышение готовности союзников к выявлению подводных лодок в свете угроз со стороны КНДР.
Представители Южной Кореи направили для маневров подводную лодку типа «Сон Вон Иль» и два патрульных самолета P-3 °C. Военнослужащие тренировались в совместном поиске, отслеживании условной цели - подводной лодки - и ударе по ней.
В сентябре в КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына спустили на воду подводную лодку «Герой Ким Гун Ок» с тактическим ядерным оружием. Глава народной республики заявил о намерении властей усовершенствовать все имеющиеся тяжелые подводные лодки и установить в них ядерное вооружение.
Северная Корея назвала совместные учения США и Южной Кореи провокацией. Ядерная доктрина КНДР позволит ее армии нанести мощный и незамедлительный удар по авианосцу Ronald Reagan, заявили в местных государственных СМИ.