США и Великобритания ударили почти по 40 целям в Йемене

Ведомство распространило заявление США, Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

«Дополнительный раунд пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 точках Йемена в ответ на продолжающиеся нападения на международные и коммерческие, а также военно-морские суда, следующие транзитом через Красное море», - отметили в Пентагоне.

Целью высокоточных ударов в США назвали ослабление хуситов и снижение их потенциала. Поддержку американским и британским силам, подчеркнули в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, оказали упомянутые страны.

Военные атаковали подземные склады вооружений, ракетные системы и установки, системы ПВО и радары якобы для «снижения напряженности и восстановления стабильности в Красном море».

«Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободную торговлю по одному из наиболее важных в мире водных путей», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.