04 февраля 2024, 11:41

США и Великобритания ударили почти по 40 целям в Йемене

Global Look Press
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Американские и британские военные ударили по 36 целям в Йемене, которые имеют отношение к мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Ведомство распространило заявление США, Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

«Дополнительный раунд пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 точках Йемена в ответ на продолжающиеся нападения на международные и коммерческие, а также военно-морские суда, следующие транзитом через Красное море», - отметили в Пентагоне.

Целью высокоточных ударов в США назвали ослабление хуситов и снижение их потенциала. Поддержку американским и британским силам, подчеркнули в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, оказали упомянутые страны.

Военные атаковали подземные склады вооружений, ракетные системы и установки, системы ПВО и радары якобы для «снижения напряженности и восстановления стабильности в Красном море».

«Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободную торговлю по одному из наиболее важных в мире водных путей», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

США Великобритания Пентагон Военные Йемен
04 февраля 2024, 12:25
Пожар в здании на железнодорожной станции в Токио заблокировал движение поездов
Global Look Press
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Пожар в здании около железнодорожной станции Омори в Токио на три часа заблокировал движение поездов на линии Кэйхин-Тохоку в обе стороны. Чтобы добраться до точки назначения, на пути вышли около 800 пассажиров. Оставшийся путь им пришлось преодолеть пешком, сообщил телеканал NHK.

В пожарном департаменте Токио сообщили, что пожар начался в трехэтажном здании в воскресенье, 4 февраля около 10:10 по местному времени (04:10 по московскому). Для тушения огня привлекли 26 специализированных машин. Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы справиться с пламенем.

В результате происшествия пострадал 20-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Очевидцы заявили, что пламя распространилось очень быстро. По их словам, когда огонь охватил значительную площадь, прогремели два взрыва. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Полиция и пожарные подразделения управлений японской столицы приступили к расследованию всех обстоятельств возникновения огня.

Это не первое крупное происшествие с междугородним транспортом Японии за последние недели. В середине января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо столкнулись два пассажирских самолета. Принадлежащее перевозчику Korean Air с пассажирами и экипажем на борту готовилось к вылету в Сеул, когда врезалось в находящийся на стоянке лайнер Cathay Pacific. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожары Япония Поезда
04 февраля 2024, 11:08
США потребовали от Турции оплату за непредоставленные F-35
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Турция так и не получила американские истребители F-35, но США потребовали от страны заплатить за их обслуживание около 30 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Aydınlık.

Военные самолеты, напомнили журналисты, остались в ангарах Соединенных Штатов, после того как турецкие власти договорились с Россией о приобретении ЗРК С-400. Шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые Турция заплатила, держат в простое уже шесть лет.

«Самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание», - указали в материале.

По данным авторов статьи, американская сторона также заявила о необходимости дополнительных выплат, сославшись на перебои в цепочке поставок F-35 и выросшие расходы. Последнее якобы связано с тем, что участвующие в производстве турецкие компании исключили из программы.

В газете подчеркнули, что Пентагон вправе потратить до 30 миллионов долларов на перелет турецких F-35 в место, где они могли бы находиться, пока министерство не сформулирует план их дальнейшего местонахождения. Турция со своей стороны уже потребовала вернуть 1,4 миллиарда долларов, которые потратила на проект, а также хочет компенсации ущерба для своих компаний или продолжит закупку комплектующих. Никакого прогресса стороны в споре пока не достигли.

США Турция Истребители Самолеты F-35
04 февраля 2024, 08:58
Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице
РИА «Новости»
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Президент Намибии Хаге Гейнгоб, у которого диагностировали рак, скончался на 83-м году жизни в больнице. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил исполняющий обязанности главы государства Нанголо Мбумба в соцсети X.

По его словам, президент ушел из жизни около полуночи. Хаге Гейнгоб находился в Lady Pohamba, где получал лечение от онкологического заболевания.

Члены кабинета министров созовут экстренное совещание, чтобы принять необходимые меры в связи со смертью президента.

В январе стало известно, что у Гейнгоба во время медицинского осмотра обнаружили раковые клетки. Врачи назначили ему курс лечения. При этом президент не оставил своих обязанностей из-за болезни.

Намибия входит в число стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. Ранее африканское государство отказалось осудить спецоперацию ВС России на Украине, несмотря на давление со стороны Запада.

Африка
04 февраля 2024, 08:39
Байден сделал первый шаг к переизбранию, победив на праймериз в Южной Каролине
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден, который намерен переизбираться на новый срок в 2024 году, победил на первичном голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно оценкам телеканала, Байден набирает более 96% голосов избирателей. Конкуренты-демократы Байдена - Дин Филлипс и Мэриэнн Уильямсон получили менее 2% голосов.

Победа определяется большинством голосов. Кандидат, который одержал победу, получит голоса делегатов на съезде Демократической партии, который намечен на август текущего года. Встреча пройдет в Чикаго.

Главный оппонент Байдена - 45-й президент США Дональд Трамп - победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Соперница Трампа Никки Хейли, которая также является членом Республиканской партии, поздравила его с этой победой.

США Джо Байден

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