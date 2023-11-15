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По его словам, элиты Великобритании хотят, чтобы Украиной руководил главком ВСУ Валерий Залужный, а США планируют оставить на должности президента Владимира Зеленского.

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины», - указал Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ признался, что из-за чисток в рядах ВСУ Зеленский полностью разрушил структуру власти страны. По этой причине украинские военные не смогут добиться никаких успехов на поле боя, добавил он.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко предложил Залужному выдвинуться в президенты Украины. Он выразил готовность войти в предвыборную команду.