США и Китаю предрекли подорожание одежды из-за забастовок в Бангладеш
Из-за забастовок в Бангладеш в Соединенных Штатах и Китае может подорожать одежда. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.
По данным издания Money Control, более 600 швейных фабрик в Бангладеш закрылись из-за протестов рабочих. Манкевич отметил, что эта ситуация вряд ли сильно скажется на стоимости одежды в России. Но ключевые партнеры Бангладеш столкнутся с трудностями. Речь идет о Китае, Индии, США, Сингапуре и Японии.
«Думаю, цены (в России. - прим. ред.) вырастут незначительно и скорее на фоне того, что ретейл попытается подстраховаться и заложить потенциальный рост расходов в уже действующие цены», - подчеркнул он.
В 2023 году экспорт Бангладеш в Россию упал на 27,87%, составив 460,39 миллиона долларов. Доля одежды - примерно 20%. При этом бангладешские предприниматели видят в России перспективного партнера.
Также стало известно, что цены на пшеницу на внутреннем российском рынке стабилизируются. Как отметили собеседники «Коммерсанта» , резкое подорожание зерна почти исключено.