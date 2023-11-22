22 ноября 2023, 09:35

США и Китаю предрекли подорожание одежды из-за забастовок в Бангладеш

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Из-за забастовок в Бангладеш в Соединенных Штатах и Китае может подорожать одежда. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.

По данным издания Money Control, более 600 швейных фабрик в Бангладеш закрылись из-за протестов рабочих. Манкевич отметил, что эта ситуация вряд ли сильно скажется на стоимости одежды в России. Но ключевые партнеры Бангладеш столкнутся с трудностями. Речь идет о Китае, Индии, США, Сингапуре и Японии.

«Думаю, цены (в России. - прим. ред.) вырастут незначительно и скорее на фоне того, что ретейл попытается подстраховаться и заложить потенциальный рост расходов в уже действующие цены», - подчеркнул он.

В 2023 году экспорт Бангладеш в Россию упал на 27,87%, составив 460,39 миллиона долларов. Доля одежды - примерно 20%. При этом бангладешские предприниматели видят в России перспективного партнера.

Также стало известно, что цены на пшеницу на внутреннем российском рынке стабилизируются. Как отметили собеседники «Коммерсанта» , резкое подорожание зерна почти исключено.

США Одежда Китай
22 ноября 2023, 10:27
США применят на Тайване «украинский сценарий»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Госдеп США разыграет с Китаем «украинский сценарий». Он спровоцирует прокси-конфликт через Тайвань, чтобы загрузить заказами свою военную промышленность, заявил в статье на сайте The American Thinker писатель Брайан Робертсон.

Он назвал украинский конфликт прокси-войной США с Россией. Эта кампания, по словам писателя, стала источником новых контрактов для оборонной промышленности после вывода войск из Афганистана. Брайан Робертсон предупредил, что теперь внешнеполитическое ведомство добудет новые заказы в Азии. Оно спровоцирует столкновение между Китаем и Тайванем по тому же сценарию, что и в Европе.

«Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидного средства для новой прокси-войны в украинском стиле», - заявил автор статьи.

Еще одним рынком сбыта американской военной продукции Брайан Робертсон назвал Ближний Восток. Белый дом уже запросил дополнительные 14 миллиардов долларов на вооружения для Израиля.

Отправки оружия и боеприпасов на Украину не скажутся на собственной безопасности США , заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По его словам, военные наладили тесное сотрудничество с оборонной промышленностью.

США Международные отношения Украина Китай Тайвань
22 ноября 2023, 09:25
Россия заявила о готовности работать с Финляндией по ситуации на границе
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Российская сторона готова к работе с Финляндией, чтобы решить вопросы по ситуации на границе, которые возникли у Хельсинки. С таким заявлением выступили в МИД РФ, сообщило РИА «Новости».

Финляндия Россия МИД РФ
22 ноября 2023, 07:38
Зеленский пожаловался на США американскому журналисту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал американский корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Президент Украины встретился с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News. Во время общения с ними Зеленский говорил открыто и ничего не скрывал. По словам Холла, глава республики выразил беспокойство по вопросу предоставления помощи ВСУ со стороны западных коллег и американских властей.

«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев», - рассказал журналист.

Зеленский признался, что эскалация конфликта Израиля и Палестины действительно отвлекла весь мир от Украины. Он назвал это «критическим моментом».

Зеленскому предрекли удар в спину со стороны союзников. Обозреватели турецкой газеты Cumhuriyet отметили, что на Украине может случится очередной Евромайдан только в результате действий стран Запада.

США Владимир Зеленский
22 ноября 2023, 07:29
Финляндия приняла первые решения по российским беженцам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С августа из России в Финляндию начали пребывать первые беженцы из третьих стран, первые рассмотренные решения о предоставлении убежища оказались отрицательными. Об этом изданию Yle сказал глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы республики Антти Лехтинен.

По его словам, речь идет о более чем 700 человек.

«Мы уже приняли первые индивидуальные решения, она оказались отрицательными», - заявил Лехтинен.

Чиновник уточнил, что в этом случае у беженцев нет оснований для получения международной защиты.

«Указываемые экономические причины для иммиграции не являются основанием для защиты. Поэтому эти лица вернутся на Родину», - добавил он.

Ранее стало известно, что на границе России и Финляндии находятся около 300 человек из 10 государств , которые не могут попасть в республику из-за закрытых КПП. Власти Мурманской области организовали на месте пункты обогрева и питания.

Финляндия Россия

Новости по теме