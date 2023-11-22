США и Китаю предрекли подорожание одежды из-за забастовок в Бангладеш

По данным издания Money Control, более 600 швейных фабрик в Бангладеш закрылись из-за протестов рабочих. Манкевич отметил, что эта ситуация вряд ли сильно скажется на стоимости одежды в России. Но ключевые партнеры Бангладеш столкнутся с трудностями. Речь идет о Китае, Индии, США, Сингапуре и Японии.

«Думаю, цены (в России. - прим. ред.) вырастут незначительно и скорее на фоне того, что ретейл попытается подстраховаться и заложить потенциальный рост расходов в уже действующие цены», - подчеркнул он.

В 2023 году экспорт Бангладеш в Россию упал на 27,87%, составив 460,39 миллиона долларов. Доля одежды - примерно 20%. При этом бангладешские предприниматели видят в России перспективного партнера.

Также стало известно, что цены на пшеницу на внутреннем российском рынке стабилизируются. Как отметили собеседники «Коммерсанта» , резкое подорожание зерна почти исключено.