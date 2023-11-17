США и Китай оказались «в очень интенсивной кооперации» по теме антироссийских санкций

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», - сказал он в ходе брифинга.

Так Пайатт ответил на вопрос о деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против энергетического сектора России.

Ранее в Еврокомиссии предложили ввести ограничения для физических и юридических лиц, помогавших проводить выборы в новых российских регионах. Также санкции коснутся имеющих отношение к ВС РФ, ВПК и цифровому сектору. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в ограничительный перечень войдут 120 лиц и организаций. Еще политик призвал ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые торговые санкции.