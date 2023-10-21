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Соединенные Штаты обсуждают с Израилем создание временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН. Об этом сообщило агентство Bloomberg , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что это может произойти после вытеснения палестинского движения ХАМАС с территории и в создании временного правительства будут участвовать арабские страны.

«Американские и израильские чиновники <…> начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства, - говорится в публикации.

Пока обсуждение на ранней стадии, все зависит от того, как будет развиваться ситуация, в частности - от результатов планируемой наземной операции в Газе.

Израиль уже принял решение начать наземную операцию. Однако, по данным источников СМИ, правительства США и стран Европы просят отложить ее , чтобы выиграть время для освобождения заложников. Сообщалось также, что Соединенные Штаты и Европа ведут секретные переговоры по поводу освобождения пленных.