США и ЕС решили выработать схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками

Представитель Госдепа напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила о намерении провести встречу с американской и армянской сторонами. По ее словам, это необходимо для сближения Армении с трансатлантическими союзниками.

«Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть», - добавил О’Брайен.

Страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия фиксирует шаги альянса.

Посольство США в Ереване планирует создать образовательную программу для обучения журналистов-расследователей в Армении. На эти цели Госдеп собирается направить 500 тысяч долларов.

США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Они уже вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, чьи слова привел ТАСС.