США и ЕС «пригрозили» Мадуро за отказ покинуть пост

Правительства двух стран внимательно следят за ситуацией в Венесуэле. Они готовы призвать Мадуро к ответу за отказ покинуть свой пост.

«Если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», - подчеркнули авторы заявления.

Официальные результаты президентских выборов в Венесуэле они назвали «сфабрикованными».

Администрация США ранее признала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем состоявшегося голосования. Это уже второй раз, когда Штаты отказывают Мадуро в легитимности.

В 2019 году США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки организовали скоординированную атаку на Мадуро. Политолог Малек Дудаков предположил, если президент тогда смог удержаться на посту, то сделает это и сейчас.

Ранее ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Венесуэле должны понимать, что США стремятся лишь к расширению влияния и сохранению гегемонии.