США и ЕС обсудили очередные санкции к годовщине начала СВО

Встреча по этому поводу прошла в Брюсселе. На повестке было в том числе влияние уже введенных санкций на экономику и военно-промышленную базу России.

По словам собеседника JT, многие готовы развернуть «довольно надежные юбилейные пакеты санкций». Источник также уточнил, что дальнейшие действия Штатов будут включать противодействие уклонению от ограничительных мер.

Посланники 27 стран ЕС также обсудили новый пакет санкций. По информации издания, поддержку предложенному пакету выразили все, кроме одной, делегации, которая попросила дать больше времени для анализа предложений.

Очередной, уже 13-й по счету, пакет санкций Евросоюза , могут утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС.

Изначально в него предложили включить 118 юридических и физических лиц. Но, как уточнила Lenta.ru , список могут пополнить и расширить до 193 объектов санкций.