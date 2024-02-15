15 февраля 2024, 10:32

США и ЕС обсудили очередные санкции к годовщине начала СВО

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

США, ЕС и другие страны-партнеры обсудили новые антироссийские санкции к годовщине начала СВО. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило издание The Japan Times.

Встреча по этому поводу прошла в Брюсселе. На повестке было в том числе влияние уже введенных санкций на экономику и военно-промышленную базу России.

По словам собеседника JT, многие готовы развернуть «довольно надежные юбилейные пакеты санкций». Источник также уточнил, что дальнейшие действия Штатов будут включать противодействие уклонению от ограничительных мер.

Посланники 27 стран ЕС также обсудили новый пакет санкций. По информации издания, поддержку предложенному пакету выразили все, кроме одной, делегации, которая попросила дать больше времени для анализа предложений.

Очередной, уже 13-й по счету, пакет санкций Евросоюза , могут утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС.

Изначально в него предложили включить 118 юридических и физических лиц. Но, как уточнила Lenta.ru , список могут пополнить и расширить до 193 объектов санкций.

США Санкции Россия Евросоюз
15 февраля 2024, 10:45
Войска США после авиакатастрофы в Японии вернули в строй устаревшие самолеты
Читайте нас в: Google Новости
Американские военные возобновили эксплуатацию палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Им пришлось отказаться от конвертопланов V-22 Osprey («Скопа») после крупной авиакатастрофы в Японии. Устаревшие машины задействовали в операциях пятого и седьмого флотов ВМС США, сообщил Breaking Defense.

Эксплуатацию V-22 Osprey приостановили в декабре 2023 года после крушения в Японии. На время расследования военные решили мобилизовать устаревшие самолеты C-2A Greyhound, которые впервые представили в 1960-х годах. Пресс-секретарь командующего ВМС Бет Тич сообщил, что 40-я эскадрилья логистической поддержки флота в Норфолке штата Вирджиния обеспечит доставку последней эскадрильи этих самолетов в ВМС США к месту службы.

«VRC-40 в настоящее время набирает обороты для выполнения задачи по доставке на борт авианосцев пятого и седьмого флотов США», - сказал он.

Конвертоплан Osprey разбился при перевозке восьми человек с базы США Ивакуни в Окинаву у японского острова Якусима, а за несколько месяцев до этого рухнул во время учений у берегов Австралии.

«Известия» сообщили, что V-22 прошли боевое испытание в Ираке в 2007 и 2008 годах. Опытные полеты начали гораздо раньше, в 1989 году.

США Авиация Самолеты Армия
15 февраля 2024, 10:41
Сведения о размещении Россией ядерного оружия в космосе назвали вбросом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Появившаяся в Сети информация о намерениях России разместить ядерные боеголовки на космической орбите является вбросом и попыткой надавить на американский конгресс в вопросе выделения средств киевскому режиму. Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«До сих пор у России не было планов разместить ядерные боеголовки в космосе и бить ими спутники США. Такие публикации являются банальным вбросом с целью надавить на конгресс в выделении денег Израилю и Украине», - сказал он.

Коротченко отметил, что такие слухи являются частью обширной информационной операции против России.

«В нашем распоряжении есть гораздо лучшие и дешевые способы, чтобы подавить американские спутники. Это просто вопрос правильного подхода. С точки зрения применения вывод ядерного оружия в космос неэффективен», - добавил военный аналитик.

Ранее телеканал ABC сообщил, что намерение России вывести ядерное оружие на орбиту стало темой обсуждения представителя Белого дома Джейка Салливана на секретной встрече с членами американского конгресса.

Ядерное оружие США Россия Космос
15 февраля 2024, 10:40
Активности российской авиации испугались в Польше
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военные самолеты Польши подняли в небо из-за «активности российской авиации». Об этом заявили в оперативном командовании вооруженных сил республики, сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», - указали в польской армии.

В командовании уточнили, что организовали все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Местных жителей предупредили о шуме из-за работы авиации.

Утром в четверг, 15 февраля, по всей территории Украины прозвучала тревога, оповещающая об опасности. В Киеве, как сообщил мэр Виталий Кличко , погремели несколько взрывов. В украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

Также взрывы прогремели в Полтавской области. Там в Миргородском районе повреждения получило здание склада.

Авиация Россия
15 февраля 2024, 10:37
ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших «Борзых»
Читайте нас в: Google Новости
Военно-морские силы (ВМС) США из-за приостановки эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey оказались вынуждены вернуться к применению устаревших самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Об этом сообщило издание Breaking Defense.

По информации источника, США задействовали последнюю эскадрилью C-2A для поддержки операций на пятом и седьмом флотах ВМС. Представитель американского Минобороны признал, что на этот шаг ведомство пошло вынужденно - из-за проблем с CMV-22B.

В настоящее время на вооружении подразделений обеспечения флота США находится порядка 15 самолетов C-2. Вице-адмирал Дэниел Чивер отметил, что самолеты С-2 ранее уже выполняли задачи Osprey, поэтому ситуация не слишком сильно скажется на боеспособности флота.

Свой первый полет C-2 Greyhound совершил еще в 1964 году. Это самолет с двумя турбовинтовыми двигателями, который способен нести около 10 тонн полезной нагрузки.

Ранее стало известно, что численность американской армии в 2024 году станет самой низкой за 83 года.

США Самолеты Армия

Новости по теме