США и ЕС надавили на Израиль, требуя отложить наземное наступление в Газу

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По данным издания, США и Европа проводят секретные переговоры через Катар, чтобы добиться освобождения заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Это деликатные переговоры, и они могут провалиться, отметили собеседники агентства.

По информации источников, боевики ХАМАС могут согласиться отпустить некоторых заложников из числа гражданских без взаимного требования от Израиля. Собеседники агентства сообщили, что под давлением США Израиль согласился изменить планы по вторжению в Газу, ЦАХАЛ предложил более ограниченный подход, который позволит уменьшить жертвы среди мирного населения.

Власти США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа. Вторжение в сектор Газа может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом.