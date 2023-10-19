США и Египет отправят гумпомощь в сектор Газа

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«Президенты договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ на долговременной основе», - объявили в офисе Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Отправку грузов скоординируют с международными организациями во главе с ООН. Телефонный разговор, по информации египетской стороны, состоялся по инициативе Белого дома.

Джо Байден обсудил с Абделем Фаттахом ас-Сиси не только отправку гуманитарной помощи, но и механизмы, обеспечивающие ее распределение в интересах гражданского населения, сообщили в администрации президента США. Они договорились тесно сотрудничать и согласились с тем, что важно обеспечить мир на Ближнем Востоке.

Египет не пустил на свою территорию беженцев, которые хотели перейти через КПП «Рафах». Власти отказались открывать границу , пока в регион не доставят гумпомощь.