США и Британия совершили 15 ударов по позициям хуситов

Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер — настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер - настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

На церемонии рэпер получил сразу три премии - за лучшую рэп-песню, лучшее рэп-исполнение в песне «Scientists & Engineers» и лучший рэп-альбом Michael. После вручения наград его задержали правоохранители. Как сообщил сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, на которой прошла церемония, задержание артиста не связано с премией.

Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил арест человека. Но не уточнил, о ком именно идет речь.

«Этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», - подчеркнул правоохранитель.

Источник журнала сообщил, что артиста видели в наручниках, когда его вели в комнату охраны.

Killer Mike выпустил дебютный альбом Monster в 2003 году. Тогда он достиг 10-й строчки в Billboard 200. Только спустя 20 лет артист добился наибольшего признания благодаря своему шестому альбому Michael. Также рэпер является общественным и политическим активистом. В 2019 году он вел документальный сериал.