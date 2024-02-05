05 февраля 2024, 09:19

США и Британия совершили 15 ударов по позициям хуситов

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Соединенные Штаты и Британия нанесли 15 авиаударов по объектам хуситов в провинциях Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена. Об этом РИА «Новости» рассказали представители властей на этих территориях.

В Ходейде заявили об 11 налетах, в частности - на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф и район Аз-Зайдия. В Сааде, являющемся «оплотом группировки», сообщили о четырех ударах по военному лагерю «Ансар Аллах» на восточной окраине.

Накануне, 4 февраля, стало известно, что США и Британия ударили по 36 целям в Йемене , имеющим отношение к хуситам из движения «Ансар Аллах». В частности, около 04:00 США атаковали позиции, на которых располагалась подготовленная к запуску противокорабельная ракета. В Соединенных Штатах объяснили, что ракета была готова к пуску по судам в Красном море и удар нанесли в целях самообороны.

Американские военные бьют по целям хуситов, которые считают представляющими угрозу.

США называют целью высокоточных ударов ослабление и снижение потенциала группировки.

США Великобритания Самолеты Йемен
05 февраля 2024, 08:09
Американского рэпера Killer Mike задержали после получения трех «Грэмми»
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Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер — настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Американский рэпер Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер - настоящее имя) получил три награды на премии «Грэмии». После этого его задержали полицейские. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

На церемонии рэпер получил сразу три премии - за лучшую рэп-песню, лучшее рэп-исполнение в песне «Scientists & Engineers» и лучший рэп-альбом Michael. После вручения наград его задержали правоохранители. Как сообщил сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, на которой прошла церемония, задержание артиста не связано с премией.

Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил арест человека. Но не уточнил, о ком именно идет речь.

«Этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», - подчеркнул правоохранитель.

Источник журнала сообщил, что артиста видели в наручниках, когда его вели в комнату охраны.

Killer Mike выпустил дебютный альбом Monster в 2003 году. Тогда он достиг 10-й строчки в Billboard 200. Только спустя 20 лет артист добился наибольшего признания благодаря своему шестому альбому Michael. Также рэпер является общественным и политическим активистом. В 2019 году он вел документальный сериал.

Задержания Награды Аресты Полиция Премия Грэмми
05 февраля 2024, 07:51
«Теряет симпатии». Посол Израиля рассказала, что не нравится стране в политике России
Unsplash
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Россия не поддерживает борьбу Израиля в борьбе против терроризма и до сих пор не признала палестинское движение ХАМАС террористическим. Об этом «Коммерсанту» заявила новый посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

По ее мнению, российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС при поддержке Ирана «совершил жестокое, бесчеловечное нападение», и не сразу его осудило. Дипломат посетовала на то, что представителей ХАМАС «принимают, обнимают» в Москве.

Ситуация на Ближнем Востоке в целом тревожит, но от России не слышится «ни слова осуждения в Совете безопасности ООН», заключила Гальперин.

«Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. <…> Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», - резюмировала она.

Ранее бывший премьер Израиля, глава оппозиционной фракции в кнессете Яир Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией из-за ее позиции по палестино-израильскому конфликту. По его мнению, их стоит не разорвать полностью, но сделать достаточно прохладными.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
05 февраля 2024, 07:26
«Нет интереса воевать с государствами НАТО». Дипломат опроверг западные прогнозы по России
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Россия не планировала воевать со странами коллективного Запада. В этом нет ни геополитического, ни экономического смысла, заявил РИА «Новости» новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО - нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», - сказал он.

Дипломат исключил нападение на европейские страны как сейчас, так и в будущем. Владимир Тарабрин посоветовал западным странам исходить из объективных обстоятельств - отсутствия интереса в открытом конфликте. По его мнению, вместо этого политики предпочли запугивать своих граждан и поддерживать антироссийскую паранойю. Посол заявил, что таким образом оправдали вливания конфликт на Украине и собственный военно-промышленный комплекс.

Учебный сценарий войны НАТО с Россией разработали в Германии. Эстонский генерал Вейко-Велло Пальм предупредил, что альянс не готов к полномасштабным военным столкновениям.

Дипломатия Международные отношения Европа Россия НАТО
05 февраля 2024, 07:25
Мурашко указал на солидарность со многими странами в вопросе смены пола
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В вопросе смены пола Россия выступает за классические ценности. Многие государства поддерживают эту позицию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране», - указал он.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рассматривает разные мнения на этот счет. Однако Россия не одинока в своей позиции, указал министр.

Как уточнил Мурашко, многие страны консолидируются с российской стороной и являются приверженцами классического трактования двух полов. Глава Минздрава выразил надежду на то, что эта позиция будет услышана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, в которых разрешено менять пол. Подобное ограничение уже действует для тех, у кого есть паспорт США, уточнили в Московском патриархате.

Здравоохранение Минздрав Россия

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