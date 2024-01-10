10 января 2024, 09:39

США и Британия сбили 18 дронов и три ракеты хуситов над Красным морем

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ВМС Соединенных Штатов и Великобритании сбили выпущенные хуситами 18 беспилотников и три ракеты над южной частью Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил в соцсети Х.

«Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли комплексную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты», - говорится в заявлении.

Их сбили американские авианосцы USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и британские HMS Diamond. Беспилотники и ракеты запустили с территории Йемена к международным морским путям, по которым проходили транзитом десятки торговых судов. Предварительно, люди не пострадали, корабли не получили повреждений.

Канал CNN , ссылаясь на представителей Пентагона, информировал о 24 сбитых ракетах и беспилотниках.

США Великобритания Ракеты Беспилотники
10 января 2024, 10:01
Илон Маск пожаловался на размещение мигрантов в школах и домах американцев
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США размещают мигрантов в отелях и школах, а скоро начнут селить их и в домах американцев. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение властей штата Бостон с просьбой к жителям страны о о размещении семей мигрантов в своих домах.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», - указал Маск.

По его словам, когда в стране закончатся школы, в которых можно разместить иностранцев, руководство США «придет за домами» американских граждан.

Ранее СМИ сообщили о рекордном потоке нелегальных мигрантов в США. В декабре 2023 года порядка 302 тысяч человек незаконно пересекли границу страны. По информации Fox News , число нелегалов из Мексики за последний квартал увеличилось до 785 тысяч человек. Эти показатели стали историческим рекордом, указали в издании.

Миграционный кризис стал для США большой проблемой, которая оказалась одной из причин раскола в конгрессе. Наплыв мигрантов также спровоцировало увеличение налогов в приграничных городах.

США Школы Мигранты Илон Маск
10 января 2024, 08:36
Турция и ООН разработают меры по доставке продовольствия
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Власти Турции вместе с ООН продумывают решения ситуации с доставкой продовольствия нуждающимся странам. Республика находится на постоянном контакте с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в Анкаре, непосредственно принимающий участие в переговорном процессе.

Он подчеркнул, что ООН в координации с Турцией готовит ряд предложений по решению вопроса с поставками продовольствия в нуждающиеся страны. Периодически стороны ведут переговоры.

«Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной», - уточнил собеседник агентства.

При этом возобновление зерновой сделки при продолжении боевых действий представляется сложным. Однако Турция продолжает делать все для достижения целей, подчеркнул источник.

В декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении черноморской продовольственной инициативы. По его словам, экспорт зерна с учетом приостановления действия сделки не упал, а наоборот вырос.

Турция Россия ООН зерновая сделка
10 января 2024, 08:19
Конгрессмена возмутила тайная госпитализация главы Пентагона. Началось расследование
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Министр обороны США Ллойд Остин не уведомил конгресс и администрацию президента о своей госпитализации. Конгрессмен-республиканец Майк Роджерс заявил, что это могло поставить безопасность страны под угрозу, и начал расследование. Об этом объявил комитет палаты представителей по вооруженным силам.

Политик обвинил министра в том, что тот скрыл свою недееспособность не только от подчиненных, но и от главнокомандующего. По его словам, руководитель аппарата Пентагона Келли Мансамен знала об экстренной госпитализации начальника 2 января, но не уведомила об этом Белый дом.

Майк Роджерс, будучи председателем оборонного комитета, инициировал расследование. Он направил запросы самому Ллойду Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и Келли Магсамен с требованием прояснить ситуацию.

«Все, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности госсекретаря принимать решения. Департамент <…> не предназначен для секретаря, который скрывает свою недееспособность», - заявил конгрессмен.

Скорая помощь доставила Ллойда Остина в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ему диагностировали рак простаты и провели операцию. Министр заявил об улучшении самочувствия и планах вернуться к работе.

США Пентагон Конгресс США Чиновники
10 января 2024, 08:19
Трамп сравнил отказ суда в праве на иммунитет с ящиком Пандоры
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Отказ американского суда в праве главы государства на иммунитет может создать «очень плохой прецедент». Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».

«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры», - отметил он.

По мнению бывшего главы государства, президенты «должны обладать иммунитетом». После заседания суда он рассказал, что не сделал ничего плохого за время своего правления и напомнил о политике экс-лидера США Барака Обамы.

«Мы говорили сегодня <…> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки», - указал Трамп.

Ранее он назвал действующего президента Джо Байдена угрозой для демократии в стране. Политик раскритиковал американского лидера и заявил, что тот не сможет предотвратить третью мировую войну.

Трамп выступил перед своими сторонниками и пообещал в случае победы на президентских выборах восстановить мир на планете «через силу».

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США

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