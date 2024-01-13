США и Британия нанесли удар по военно-морской базе хуситов

США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости» представители местных властей.

База располагается неподалеку от портового города Ходейды, который ранее уже попадал под огонь западной коалиции. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что США и Британия поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет. Несколько взрывов в окрестностях Ходейды подтвердили каналы Sky News Arabia и Al Mayadeen.

В ночь с 11 на 12 января США и Великобритания провели атаку на города Йемена, контролируемые хуситами: всего западная коалиция нанесла 73 удара , но не смогла поразить вооружение группировки. Свои действия страны Запада объяснили желанием защитить Красное море, а президент Штатов Джо Байден назвал хуситов «террористической группировкой». По информации СМИ, свой фрегат к берегам Йемена вскоре направит Германия.

Хуситы заявили о готовности продолжать сопротивление: группировка попыталась нанести ответный удар по западным позициям. Политолог Семен Багдасаров предположил, что ситуация в Йемене может превратиться в крупный ближневосточный конфликт.