13 января 2024, 20:01

США и Британия нанесли удар по военно-морской базе хуситов

Unsplash
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США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости»представители местных властей.

США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости» представители местных властей.

База располагается неподалеку от портового города Ходейды, который ранее уже попадал под огонь западной коалиции. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что США и Британия поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет. Несколько взрывов в окрестностях Ходейды подтвердили каналы Sky News Arabia и Al Mayadeen.

В ночь с 11 на 12 января США и Великобритания провели атаку на города Йемена, контролируемые хуситами: всего западная коалиция нанесла 73 удара , но не смогла поразить вооружение группировки. Свои действия страны Запада объяснили желанием защитить Красное море, а президент Штатов Джо Байден назвал хуситов «террористической группировкой». По информации СМИ, свой фрегат к берегам Йемена вскоре направит Германия.

Хуситы заявили о готовности продолжать сопротивление: группировка попыталась нанести ответный удар по западным позициям. Политолог Семен Багдасаров предположил, что ситуация в Йемене может превратиться в крупный ближневосточный конфликт.

США Великобритания Взрывы Йемен
13 января 2024, 20:27
Американские конгрессмены посетят Тайвань в мае
Pixabay
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Делегация членов американской палаты представителей может посетить Тайвань в мае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

Джонсон заявил, что визит конгрессменов продемонстрирует приверженность американских властей «безопасность и демократии» и покажет неизменность позиции Штатов. Делегация отправится на остров после инагурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Конгрессмен подчеркнул, что руководство США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым лидером острова. Джонсон отметил высокую роль американско-тайваньских отношений для всех стран Индо-Тихоокеанского региона.

По результатам выборов на Тайване победил представитель Демпартии Лай Циндэ, ранее выступавший за независимость острова. Власти Китая подчеркнули, что итоги голосования никак не повлияют на позицию страны по тайваньскому вопросу.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты, несмотря на экономическое и военное сотрудничество с Тайванем, не поддерживают его независимость и не планируют устанавливать официальные дипломатические отношения.

США Тайвань
13 января 2024, 20:22
Число жертв оползня в Колумбии увеличилось
Pixabay
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Не менее 33 человек погибли, еще 20 пострадали в Колумбии из-за оползня, накрывшего пробку из машин накануне. Об этом сообщило издание Semana со ссылкой на местных чиновников.

Оползень сошел на автомобили, которые стояли на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Сегодня, 13 января, нашли еще шесть тел жертв природного явления.

«Таким образом, число погибших увеличилось до 33 человек», - написал автор статьи.

Власти Кармен-де-Атрато развернули оперштаб, которым руководит местный губернатор. Поисково-спасательные работы продолжаются, на место ЧП направились вертолеты.

В ноябре прошлого года оползень сошел на дороге в южной части острова Сахалина. Это случилось из-за циклона в Приморском крае, который вызвал сход грязевых масс. Движение на поврежденном участке трассы временно ограничивали для расчистки.

Природа Больницы
13 января 2024, 19:44
Пашинян предложил Азербайджану договор о контроле оружия
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить соглашение о контроле над вооружениями. Его заявление опубликовало издание Aysor.

Пашинян назвал соглашение возможностью решить спорные вопросы о вооружении и контролировать арсеналы друг друга. Премьер подчеркнул, что предложение стало ответом на отказ Азербайджана от прошлых идей.

«Это, конечно, что-то новое», - прокомментировал Пашинян свою инициативу.

По словам армянского лидера, ранее Азербайджан отказался от соглашения по отводу войск от границы и созданию нейтральной зоны. Пашинян заявил, что в сложившихся условиях заключение мирного соглашения между двумя странами невозможно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг предложение Армении провести делимитацию границ по картам 1970-х. Пашинян назвал подобные заявления серьезным ударом по отношениям двух стран и предположил, что власти Азербайджана хотя легитимизировать следующий конфликт.

Несмотря на разногласия, в конце 2023 года Алиев и Пашинян выразили готовность подписать мирный договор.

Армения Международные отношения Переговоры Азербайджан
13 января 2024, 19:42
Турция пообещала не допустить создания террористического государства возле себя
Unsplash
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Турция никогда не допустит создания государства-террориста у своих южных границ, вне зависимости от предлога и причины. Об этом сообщила пресс-служба президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который провел совещание по вопросам безопасности.

Турецкие власти поговорили о борьбе с террористами в Сирии и Ираке. Эту борьбу пообещали продолжить до тех пор, пока «террористические болота» на иракской и сирийской территориях не высохнут. На совещании также отметили, что главным приоритетом Турции является постоянное уничтожение любых террористических угроз, кто бы за ними ни стоял.

Ранее желающего присоединиться к сирийским террористам выявили в Ростовской области, он готовился к этому в 2022 году. Мужчина проведет в заключении семь лет и выплатит 40 тысяч рублей штрафа.

Турция Терроризм Сирия Реджеп Эрдоган Ирак

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