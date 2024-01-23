23 января 2024, 15:06

США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену

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США и Британия за последние часы нанесли 18 ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом сообщили в Telegram-канале официального представителя хуситов Яхья Сариа.

«Авиация американо-британской агрессии за последние часы нанесла 18 авиаударов», - передал представитель.

Из них 12 пришлись на Аманат аль-Асиму и провинцию Сана, три на провинцию Ходейда. Снаряды выпустили также по провинциям Таиз и Аль-Байда. Яхья Сариа пообещал, что «нападения не останутся без ответа и наказания».

До этого США и Британия атаковали подземные хранилища и ракетные объекты хуситов. Ранее Министерство обороны Великобритании, сообщал RT , подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов, расположенным вблизи аэродрома Саны.

США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» в Йемене по идеологическим, а не экономическим причинам. Источник в администрации Джо Байдена раскрыл, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация».

США Авиация Великобритания Йемен
23 января 2024, 14:27
Путин рассказал о мощности строящейся Росатомом АЭС в Египте
РИА «Новости»
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Энергоблоки на реакторах АЭС «Эль-Дабаа» в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции, сообщил «Первый канал».

Реализованная Росатомом АЭС будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Египта, указал российский лидер.

«Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт», - указал Путин.

Глава государства добавил, что строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений. По его словам, сотрудничество меду двумя странами продолжает развиваться.

«Египет, действительно, наш близкий друг и стратегический партнер», - подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в ближайшие дни планирует совершить ряд региональных поездок и международных контактов. Президент также проведет встречу со студентами.

Египет Владимир Путин АЭС Росатом
23 января 2024, 14:08
Белоруссия нарастит силы РЭБ на границе из-за НАТО
РИА «Новости»
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Белоруссия наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе. Такое заявление сделал председатель Генштаба Виктор Гулевич, чьи слова привело агентство «Sputnik Беларусь».

Вооруженные силы Белоруссии принимают меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, которые способны успешно искать суда нарушителя и воздействовать на них, подчеркнул Гулевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства готовят специальные отряды для провокаций против республики. Такое заявление белорусский лидер сделал при утверждении решений на охрану границы, сообщила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией. Балтийская зона станет тщательно продуманным проектом, отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Белоруссия НАТО Армия
23 января 2024, 14:03
ЕС одобрил налогообложение доходов от активов России
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Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов в качестве альтернативы по конфискации средств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов в качестве альтернативы по конфискации средств. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе», - указали авторы материала.

Журналисты уточнили, что некоторые страны, в частности, Германия, намекнули на то, что выступают против конфискации российских активов из-за возможных проблем юридического характера.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС планирует прийти к финальным договоренностям по использованию доходов от замороженных активов России в середине февраля.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что РФ примет зеркальные меры , если страны Запада конфискуют ее средства.

Доходы Налоги Россия Евросоюз Деньги
23 января 2024, 13:19
«Здравый смысл все-таки возобладает». Кремль — об отзыве иска по смоленской авиакатастрофе
РИА «Новости»
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Польша отозвала иск в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости закрыть эту тему и двигаться дальше, сообщили «Известия».

Он отказался от имени российских властей давать оценку по этому вопросу. Дмитрий Песков сказал, что нужно дополнительно изучить документы. Но он выразил надежду на то, что тему ответственности России за смоленскую авиакатастрофу закроют.

«Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет, что здравый смысл все-таки возобладает», - сказал он.

Позиция России, как и причина авиакатастрофы , по словам Дмитрия Пескова, давно известны. Он заявил, что страна всегда выступала против политизации крушения самолета.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, его женой и другими пассажирами 10 апреля 2010 года упал под Смоленском, напомнил RT. Межгосударственный авиационный комитет возложил вину на летчиков. Польское правительство планировало отсудить у России 250 тысяч долларов через ЕСПЧ.

Суд Дмитрий Песков Авиакатастрофы Россия Польша

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