США и Британия начали бомбардировку Саны и Ходейды в Йемене

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Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя оборонного ведомства. США поразили по меньшей мере 10 вражеских объектов.

Представитель Пентагона назвал целью ударов снижение военного потенциала хуситов, которые продолжают кампанию по захвату судов в Красном море.

Телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Штаты и Британия атакуют территорию Йемена с применением крылатых ракет «Томагавк». По информации Reuters , страны используют корабли, подлодки и беспилотники.

Первые взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. Как сообщил источник РИА «Новости» , удары пришлись по военно-воздушной базе в районе международного аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры Британии и США Риши Сунак и Джо Байден договорились о совместном ударе по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах». Причиной стали многочисленные захваты хуситами кораблей в Красном море в ответ на израильско-палестинский конфликт.