21 июля 2024, 21:38

США и Британия атаковали Ходейду на западе Йемена

РИА «Новости»
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Военные США и Великобритании нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф», - указали в сообщении.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение хусистов «Ансар Алла» атаковали баллистическими ракетами американское судно Pumba в Красном море.

Также они обстреляли цели в районе города Эйлат на юге Израиля.

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что все удары выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и Соединенных Штатов.

В последних числах июня хуситы атаковали израильское судно гиперзвуковой ракетой. Иран передал им технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет до 2000 километров.

США Великобритания Израиль Военные Йемен
21 июля 2024, 22:25
Кремль ответил на выход Байдена из президентской гонки
РИА «Новости»
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Для властей России сейчас в приоритете достижение целей спецоперации, а не итоги выборов в Соединенных Штатах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Telegram-каналу Shot.

«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться», - сказал он.

Представитель Кремля посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США.

Также Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин называл действующего лидера Джо Байдена более предпочтительным кандидатом в президенты США, так как он более предсказуем, чем Дональд Трамп.

В воскресенье Джо Байден официально отказался участвовать в борьбе за переизбрание на второй президентский срок. В своем заявлении он предложил поддержать кандидатуру Камалы Харрис. По словам Байдена, он не будет покидать Белый дом досрочно.

США Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
21 июля 2024, 22:08
Пушков спрогнозировал будущее США после выдвижения Клинтон
РИА «Новости»
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Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинута Хиллари Клинтон», - написал он.

По словам политика, «глобализаторы, интервенционисты и гегемонисты не намерены сдаваться». Пушков напомнил, что Хиллари ненавидит больше половины населения Америки, а в борьбе за власть она «готова вцепиться в глотку [экс-президенту США Дональду] Трампу, что поставит США на грань гражданской войны».

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил об отказе от борьбы за переизбрание на второй срок от Демократической партии. После выхода из президентской гонки он предложил поддержать кандидатуру Камалы Харрис и «победить Трампа».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
21 июля 2024, 21:52
Трамп заявил, что Харрис ему будет легче победить на выборах
РИА «Новости»
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Решение действующего главы государства Джо Байдена о выходе из президентской гонки прокомментировал его соперник в предвыборной кампании Дональд Трамп. Свое мнение политик выразил в беседе с CNN.

Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории страны». Политик предположил, что теперь кандидатом в президенты будет фаворит Демократической партии Камала Харрис, которую «будет легче победить».

Байден сегодня объявил о выходе из предвыборной гонки. В своем заявлении он предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства с призывом «победить Дональда Трампа».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила ироничный комментарий в своем Telegram-канале на заявление американского президента об отказе бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии.

США Дональд Трамп Джо Байден
21 июля 2024, 21:16
Байден выдвинул вице-президента Харрис на пост главы государства
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства. Об этом он сообщил в своем заявлении в социальной сети X.

После выхода из президентской гонки Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Он призвал демократов «победить Дональда Трампа».

«Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. Я хочу выразить полное одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году», - подчеркнул президент страны.

Он признался, что прислушался к соратникам по демократической партий, заявивших об интересах США. По словам Байдена, досрочно покидать Белый дом он не будет.

Действующий президент США планирует более подробно рассказать о своем решении выйти из предвыборной гонки в обращении к нации на следующей неделе.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис

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