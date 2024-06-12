12 июня 2024, 00:46

США и Армения повысят уровень отношений до стратегического партнерства

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Армения и Соединенные Штаты заявили о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом свидетельствует заявление правительств двух стран, опубликованное на сайте госдепа США.

Документ подписали по итогам состоявшегося в Ереване заседания, в котором приняли участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», - сказано в заявлении.

Под влиянием Запада власти Армении сократили дипломатические контакты с Россией. Военно-техническое сотрудничество тоже сократилось.

США Армения Отношения Европа Россия Запад
11 июня 2024, 21:23
Из Версальского дворца эвакуировали людей из-за пожара
РИА «Новости»
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На крыше Версальского дворца под Парижем вспыхнул пожар. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, на кровле здания проводились ремонтные работы. Эвакуацию посетителей и сотрудников начали после того, как сработала пожарная сигнализация.

Огнеборцы приступили к тушению пожара. По их словам, угрозы историческому комплексу нет, и ситуация находится под их контролем.

Ранее в драматическом театре в Иванове произошел пожар из-за проведения ремонтных работ на крыше здания. Его площадь составила около 20 метров. Спасатели эвакуировали из театра около 80-ти человек. Пострадавшего кровельщика направили в медицинское учреждение.

Спасатели Пожары Эвакуации Ремонтные работы
11 июня 2024, 20:40
Хантера Байдена признали виновным в незаконном владении огнестрельным оружием
Freepik
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Жюри присяжных вынесло вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Байдена-младшего признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном приобретении и хранении оружия.

В частности, сына президента США обвинили в покупке револьвера Colt Cobra при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. За такие правонарушения в Соединенных Штатах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

В сентябре 2023 года выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену утвердило Большое жюри суда в штате Делавэр.

США Суд Оружие Джо Байден
11 июня 2024, 17:54
Израиль показал видео с освобождением россиянина из плена ХАМАС
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Спецподразделение полиции Израиля опубликовало кадры спасения четверых заложников, которых группировка ХАМАС взяла в плен на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Видео разместили «Известия».

На записи видно, что военные пытаются попасть в один из домов, где нашли заложников. Россиянина они звали по имени.

О том, что Козлов попал в число заложников , ЦАХАЛ оперативно сообщил его родным. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживало связь с родителями мужчины. Россиянин едва не расплакался при встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, когда тот приехал навестить освобожденных.

Ранее израильская армия обнаружила в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук. Девушку обезглавили.

Один из освобожденных - уроженец Сестрорецка Андрей Козлов. Как сообщил 78.ru , он подрабатывал на фестивале Nature Party возле города Офаким. Молодой человек с 2022 года жил в Израиле и уже успел получить гражданство.

Израиль Военные Видео Фестивали Полиция Конфликт Израиля и Палестины
11 июня 2024, 17:35
Врачи скорой помощи подрались с сотрудниками военкомата в Одессе
Global Look Press
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В Одессе подрались работники военкомата и сотрудники скорой помощи. Все началось с того, что медиков не выпускали из военкомата, написало украинское издание «Страна.ua».

Водитель машины скорой помощи отправился в военкомат, чтобы обновить данные, однако его оттуда не выпустили. У мужчины начались проблемы с давлением, он вызвал медиков. Они приехали, и их тоже стали удерживать в здании. Все это привело к конфликту. Подъехали и другие бригады скорой, чтобы помочь коллегам.

На Украине ужесточили правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, придя туда лично, либо зарегистрировавшись в электронном «кабинете призывника». Даже если призывник не видел повестку, она считается врученной с момента, когда в документе появился штамп о невозможности ее личного вручения.

Одесса Скорая помощь Врачи

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