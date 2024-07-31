31 июля 2024, 09:34

США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии

РИА «Новости»
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Власти США рассмотрят возможность создания сухопутного маршрута на мировые рынки из стран Центральной Азии через территории Азербайджана и Армении в обход Китая и России. Об этом на брифинге сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова привело РИА «Новости».

Чиновник отметил, что страны этого региона очень богаты, а их единственный путь на международные рынки пролегает через Китай или Россию.

«Если мы сможем открыть для них маршрут, который будет пролегать через Азербайджан или Армению, то они получат доступ к мировым рынкам. Это поможет также снизить зависимость от России и Китая», - сказал О’Брайен.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии. По его словам, западные страны продолжают сеять хаос в разных регионах мира намеренно, чтобы сохранить собственную гегемонию.

Власти США рассмотрят возможность создания сухопутного маршрута на мировые рынки из стран Центральной Азии через территории Азербайджана и Армении в обход Китая и России. Об этом на брифинге сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова привело РИА «Новости».

США Азия
31 июля 2024, 10:47
В Китае решили модернизировать противовоздушную оборону
Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о необходимости модернизировать пограничную, береговую и противовоздушную обороны в Китае. Об этом глава республики заявил на 16-й сессии коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии страны, сообщило РИА «Новости».

«Содействие созданию современной пограничной, береговой и противовоздушной обороны является неотъемлемым требованием модернизации национальной обороны и армии», - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, модернизация важна для создания сильной страны и возрождения китайской нации. Также политик указал на необходимость формирования обороны, которая сможет не только эффективно обеспечивать безопасность, но и активно способствовать дальнейшему развитию.

Ранее стало известно о планах США рассмотреть возможность создания сухопутного маршрута с выходом на мировые рынки из стран Центральной Азии в обход Китая и России. Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заметил, что государства этого региона достаточно богаты. А их единственный путь на мировые рынки пролегает через Россию или Китай.

Армия Китай Си Цзиньпин
31 июля 2024, 10:38
«Хезболла» пригрозила Израилю за убийство политического лидера ХАМАС
Unsplash
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Ливанское движение «Хезболла» осудило убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Оно пообещало усилить борьбу с Израилем, сообщило агентство Mehr.

«Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу», - заявила пресс-служба движения.

«Хезболла» выразила соболезнования и назвала Хании одним из величайших лидеров современности. По мнению ливанцев, он выступил против проекта Америки, отстаивающей свою гегемонию, и погиб мученической смертью.

Хании и его телохранитель умерли при обстреле резиденции в Тегеране. ХАМАС возложил ответственность на Израиль, но представитель ЦАХАЛ отказался комментировать обвинения. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что произошло политическое убийство, и предупредил об угрозе эскалации.

Израиль Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Ливан
31 июля 2024, 08:49
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС
РИА «Новости»
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Представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались прокомментировать информацию об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщил телеканал CNN.

«В ЦАХАЛ заявили CNN, что они не реагируют на заявления иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили об убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране», - отметил телеканал.

ХАМАС ранее в среду сообщил о смерти председателя политического бюро движения Исмаила Хании в результате удара военных Израиля по его резиденции в Тегеране.

После убийства Хании в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Газета The New York Times отмечала, что такие мероприятия проходят лишь в самых экстренных случаях.

Израиль Убийства Конфликт Израиля и Палестины
31 июля 2024, 08:43
Гибель главы политбюро ХАМАС назвали политическим убийством
РИА «Новости»
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Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ — абсолютно неприемлемое политическое убийство. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ - абсолютно неприемлемое политическое убийство. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Это все очень нехорошо. <…> И это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», - предупредил он.

Также замглавы МИД отметил, что гибель Хании очень негативно скажется и на переговорах в Дохе.

По информации NYT, сегодня в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Его проводят в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

На встрече, по данным источников издания, присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Израиль Россия Иран

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