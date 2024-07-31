США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии

Чиновник отметил, что страны этого региона очень богаты, а их единственный путь на международные рынки пролегает через Китай или Россию.

«Если мы сможем открыть для них маршрут, который будет пролегать через Азербайджан или Армению, то они получат доступ к мировым рынкам. Это поможет также снизить зависимость от России и Китая», - сказал О’Брайен.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии. По его словам, западные страны продолжают сеять хаос в разных регионах мира намеренно, чтобы сохранить собственную гегемонию.

Власти США рассмотрят возможность создания сухопутного маршрута на мировые рынки из стран Центральной Азии через территории Азербайджана и Армении в обход Китая и России. Об этом на брифинге сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова привело РИА «Новости».