США готовили разные фейки перед президентскими выборами в России

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«[Соединенные Штаты] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», - сказала она.

По ее словам, американские службы сделали немало для того, чтобы запугать россиян. Захарова уточнила, что для срыва выборов США пытаются использовать хакеров.

Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова , из-за некоторых попыток провокаций комиссии на избирательных участках предупредили о необходимости усилить охрану урн для голосования.

По ее словам, истории с порчей ящиков имеет иностранный след. Она пояснила, что на это указывают объяснения, которые предоставляли задержанные за подобные преступления.