16 марта 2024, 17:20

США готовили разные фейки перед президентскими выборами в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Перед выборами и во время голосования на президентских выборах в России Соединенные Штаты готовили фейки, чтобы запугать людей. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«[Соединенные Штаты] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», - сказала она.

По ее словам, американские службы сделали немало для того, чтобы запугать россиян. Захарова уточнила, что для срыва выборов США пытаются использовать хакеров.

Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова , из-за некоторых попыток провокаций комиссии на избирательных участках предупредили о необходимости усилить охрану урн для голосования.

По ее словам, истории с порчей ящиков имеет иностранный след. Она пояснила, что на это указывают объяснения, которые предоставляли задержанные за подобные преступления.

США Мария Захарова Россия Хакеры Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:55
Армении напомнили о неоднократной помощи со стороны России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия неоднократно приходила Армении на помощь, защищая и пытаясь остановить кровопролитие. Так официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сомнения властей республики в искренности намерений РФ. Ее процитировало РИА «Новости».

«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению», - указала она.

Дипломат напомнила, что президент Владимир Путин лично прикладывал усилия, чтобы кровопролитие в этом регионе прекращалось. Это и является «проверкой на прочность», которую Россия прошла в отношениях с Армений.

Российские власти предупреждали руководство республики о рисках попадания под влияние Запада. По словам Захаровой, Россия обсуждала с Арменией , как Евросоюз пытается втянуть страну в свой политический курс. Именно эту тактику Соединенные Штаты используют на постсоветском пространстве.

Армения Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
16 марта 2024, 14:40
Якобы заглушенный бизнес-джет Шэппса оставили без защиты. Виновным назвали Джонсона
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Самолет главы Минобороны Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам, сообщил телеканал ITV. По его информации, от системы противодействия средствам РЭБ для воздушного судна отказались из-за решения сократить военные расходы

Ответственность за это журналисты телеканал ITV возложили на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В минувший четверг, 14 марта, The Times распространила данные о том, что бизнес-джет главы Минобороны Соединенного Королевства во время перелета из Польши был лишен спутниковой связи из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным газеты, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью над Балтийским морем.

Авторы материала обратили внимание, что такие проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Авиация Великобритания
16 марта 2024, 12:25
Разговоры США с Россией о стратегической стабильности назвали пустышкой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы предлагают переговоры о стратегической стабильности. Но это всего лишь пустышка, чтобы сдержать развитие России, подчеркнул дипломат. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Все, что хотят в Вашингтоне, - это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить сеть на наши стратегические наступательные вооружения», - пояснил Антонов.

При этом взамен США ничего не хотят давать России, добавил он. Но переговоры такого рода должны быть честными, без «двойного дна». А диалог ради диалога России не нужен, подытожил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются завербовать дипломатов. Такое поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российских дипмиссий выглядит «нездоровым».

США Международные отношения Россия
16 марта 2024, 12:24
Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Дональда Трампа на ближайших президентских выборах. Его слова привел телеканал Fox News.

«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», - сказал Пенс.

Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.

«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», - добавил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую - Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.

США Дональд Трамп

Новости по теме