США готовили разные фейки перед президентскими выборами в России
Перед выборами и во время голосования на президентских выборах в России Соединенные Штаты готовили фейки, чтобы запугать людей. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.
«[Соединенные Штаты] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», - сказала она.
По ее словам, американские службы сделали немало для того, чтобы запугать россиян. Захарова уточнила, что для срыва выборов США пытаются использовать хакеров.
Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова , из-за некоторых попыток провокаций комиссии на избирательных участках предупредили о необходимости усилить охрану урн для голосования.
По ее словам, истории с порчей ящиков имеет иностранный след. Она пояснила, что на это указывают объяснения, которые предоставляли задержанные за подобные преступления.