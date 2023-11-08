Он предложил представить, как бы повел себя Белый дом, если законно избранного президента Мексики свергнули в результате антиамериканского государственного переворота при поддержке Китая. При этом новый режим начал бы искать союз с КНР.

«Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине - прим. ред.)», - заверил Макконнелл.

По его словам, украинский конфликт спровоцировала исключительно «безответственная» политика Белого дома. У Соединенных Штатов не было причин поддерживать антироссийские силы на Украине.

Виновником развернувшегося конфликта Макконнелл назвал «узкую группу американской элиты», заинтересованную в расширении НАТО на восток.

Он добавил, что Россия поступила так, как любая уважающая себя держава в случае, если соперник старается выстроить военные базы у ее границ.

Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в накачке ВСУ оружием. Дипломаты призвали власти Соединенных Штатов признать свою ответственность за гибель мирных жителей Донбасса.