США допустили проведение своей спецоперации
Соединенные Штаты вынудили Россию начать спецоперацию. Однако Пентагон инициировал бы свою СВО в случае антиамериканского государственного переворота в Мексике. Такое мнение выразил основатель журнала American Conservative Скотт Макконнелл в материале для Newsweek.
Он предложил представить, как бы повел себя Белый дом, если законно избранного президента Мексики свергнули в результате антиамериканского государственного переворота при поддержке Китая. При этом новый режим начал бы искать союз с КНР.
«Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине - прим. ред.)», - заверил Макконнелл.
По его словам, украинский конфликт спровоцировала исключительно «безответственная» политика Белого дома. У Соединенных Штатов не было причин поддерживать антироссийские силы на Украине.
Виновником развернувшегося конфликта Макконнелл назвал «узкую группу американской элиты», заинтересованную в расширении НАТО на восток.
Он добавил, что Россия поступила так, как любая уважающая себя держава в случае, если соперник старается выстроить военные базы у ее границ.
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в накачке ВСУ оружием. Дипломаты призвали власти Соединенных Штатов признать свою ответственность за гибель мирных жителей Донбасса.