США допустили изменение расстановки сил в Европе после решения России

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня», - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедуру выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершили в полночь 7 ноября.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США решили приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ в Европе в связи с выходом России из соглашения. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.