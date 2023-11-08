США допустили изменение расстановки сил в Европе после решения России
Соединенные Штаты могут внести изменения в размещение сил в Европе после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) для «защиты» НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.
«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня», - сказал он.
Ранее МИД РФ сообщил, что процедуру выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершили в полночь 7 ноября.
Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США решили приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ в Европе в связи с выходом России из соглашения. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.