08 ноября 2023, 03:14

США допустили изменение расстановки сил в Европе после решения России

Pxhere
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Соединенные Штаты могут внести изменения в размещение сил в Европе после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) для «защиты» НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня», - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедуру выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершили в полночь 7 ноября.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США решили приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ в Европе в связи с выходом России из соглашения. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.

США Международные отношения Россия
08 ноября 2023, 02:50
Путин раскрыл принципы партнерства России и Казахстана
РИА «Новости»
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Партнерство России и Казахстана опирается на принципы территориальной целостности и невмешательства. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», - сказал он.

По словам главы государства, он уверенно оценивает будущее союзнических отношений России и Казахстана, «какая бы обстановка ни складывалась в мире».Также Путин отметил, что у стран есть поле для сотрудничества, например, в газовой сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что предстоящая поездка президента Владимира Путина в Казахстан не связана с другими международными контактами соседнего государства. Он отметил, что поездка российского лидера станет очень важной для развития двусторонних отношений обеих стран.

Казахстан Россия Владимир Путин
08 ноября 2023, 02:25
Выдавшего ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск
РИА «Новости»
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Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинеса, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, объявили в розыск по уголовной статье. Такие данные появились в базе розыска МВД России.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье УК», - указали в карточке.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое решение якобы связали с «незаконным вывозом детей» с Украины. МВД России также объявляло в розыск издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Великобритания повлияла на решение МУС об ордерах на арест президента России Владимира Путина. Она напомнил, что для усиления контроля над МУС британские страны приняли решение досрочно освободить брата прокурора МУС Карима Хан, обвиненного в педофилии.

Великобритания МВД РФ Владимир Путин
08 ноября 2023, 02:15
«С нас хватит». Польские дальнобойщики разозлились на украинцев
flickr.com
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Акция протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной связана с тем, что из-за демпинга украинских коллег польские водители лишаются работы. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты издания пообщались с организаторами и участниками протестов. По их информации, протестующие жалуются, что украинцы перевозят грузы как внутри Польши, так и через нее значительно дешевле.

Один из организаторов протеста - владелец небольшой транспортной компании Яцек Сокул - заявил, что сократил штат водителей на 40% из-за конкуренции с украинцами.

По словам президента польской логистической компании Transport i Logistyka Polska Мацея Вроньского, протест дальнобойщиков возник стихийно. Это происходит на фоне «политического вакуума», в период передачи власти от старого правительства новому.

«Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит», - заявил Вроньский.

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они преградили проезд к трем погранпереходам, чтобы не пропустить большегрузы. Легковые автомобили дальнобойщики пропускали.

Украина Польша
08 ноября 2023, 01:42
Мощный взрыв прогремел в Миргороде на Украине
Unsplash
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Сильный взрыв произошел в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Звуки взрывов слышали в Кривом Роге несколько раз за вторник, 7 ноября. Глава городского совета Александр Вилкул призвал местное население не распространять в социальных сетях информацию о ЧП.

Ранее также сообщалось о сильных взрывах в подконтрольном украинским силам городе Херсоне. Предупреждающие об угрозе ударов с воздуха сирены на территории включать не стали.

В минувший понедельник украинские СМИ информировали о сильном взрыве в районе порта в Одессе. В результате серии взрывов пострадала автопогрузочная техника, машины с зерном и складские помещения.

Днем 5 ноября стало известно о взрыве в Одессе. По всей области в этот день действовала воздушная тревога. За несколько часов до этого взрывы звучали в Харьковской области.

Взрывы Украина

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