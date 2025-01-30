США депортируют нелегалов в несуществующие страны

Согласно данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), 337 человек должны быть депортированы в СССР, еще 845 человек - в Югославию. Такая ситуация произошла из-за того, что нелегальные мигранты все это время не обновляли свои документы.

В список, составленный еще при предыдущем лидере страны Джо Байдене, внесли еще 254 гражданина Чехословакии. В ходе программы депортации США должны покинуть от 1,44 миллиона человек. Больше всего мигрантов предполагается выслать в Гондурас (261 651), Гренаду (253 413) и Мексику (252 044).

Ранее власти Мексики отказались принимать Boeing C-17S из Соединенных Штатов с мигрантами на борту. Президент Дональд Трамп сразу после инаугурации начать процесс экстрадиции находящихся в стране нелегалов. Тогда же полицейские начали перекрывать границу с Мексикой.