30 января 2025, 02:54

США депортируют нелегалов в несуществующие страны

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Власти США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию в рамках ужесточения миграционной политики. Об этом сообщило Fox News.

Согласно данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), 337 человек должны быть депортированы в СССР, еще 845 человек - в Югославию. Такая ситуация произошла из-за того, что нелегальные мигранты все это время не обновляли свои документы.

В список, составленный еще при предыдущем лидере страны Джо Байдене, внесли еще 254 гражданина Чехословакии. В ходе программы депортации США должны покинуть от 1,44 миллиона человек. Больше всего мигрантов предполагается выслать в Гондурас (261 651), Гренаду (253 413) и Мексику (252 044).

Ранее власти Мексики отказались принимать Boeing C-17S из Соединенных Штатов с мигрантами на борту. Президент Дональд Трамп сразу после инаугурации начать процесс экстрадиции находящихся в стране нелегалов. Тогда же полицейские начали перекрывать границу с Мексикой.

Мексика США Мигранты СССР Дональд Трамп
30 января 2025, 01:36
Трамп заморозил выделение ХАМАС 50 млн долларов на презервативы для бомб
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое якобы использовало контрацептивы для изготовления бомб. Об этом он сообщил в ходе выступления из Белого дома.

«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», - заявил американский лидер.

Вашингтон также приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.

Трамп посчитал, что это слишком значительная сумма для таких целей, задавшись вопросом, куда конкретно потратили эти деньги. Также он ошибочно назвал Мьянму Бирмой, хотя так она называлась до 1989 года.

Ранее в Белом доме опровергли слухи об отмене заморозки федерального финансирования, пояснив, что ограничения отменят не полностью, а лишь частично.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Оружие Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 января 2025, 23:23
«Мы очень рады». Шольц сделал странное заявление о Германии и США
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма и помощь в становлении демократии. Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», - заявил он.

Шольц раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за поддержку крайне правых немецких политиков, отметив, что «взбешен» этим. Кроме того, канцлер заявил, что бизнесмен якобы не смог должным образом отреагировать «на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершенных немцами в прошлом».

До этого Шольц присутствовал на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим, которая прошла 27 января. На церемонии также присутствовали и другие зарубежные гости, в частности король Великобритании Карл III. Только Россия не получила приглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно Красная армия освободила узников лагеря смерти в Польше и открыла человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма и помощь в становлении демократии.

Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung.

Германия США Вторая мировая война СССР Россия Илон Маск Олаф Шольц
29 января 2025, 21:54
Глава LVMH Бернар Арно потерял $11 млрд и четвертую строчку в списке Forbes
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Состояние французского бизнесмена Бернара Арно за день уменьшилось на 11 миллиардов долларов. В итоге глава LVMH опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей, сообщил Forbes.

Согласно финансовому отчету компании LVMH Moet Hennessy, Арно потерял 11 миллиардов долларов с открытия торгов на Euronext Paris. Ключевое подразделение компании, в которое входят бренды, Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года упало на 1%.

На показатели также могло повлиять отсутствие спроса в новогодние праздники со стороны покупателей. Общая выручка компании за этот период увеличилась только на 1%.

В сентябре Арно за день смог заработать 17 миллиардов долларов после того, как Китай объявил о новых мерах стимулирования экономики. Акции LVMH подскочили на 9,9% и достигли 678,5 евро за бумагу.

Ранее Бернар Арно попал в топ-10 самых богатых людей. В список также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Microsoft Стив Балмер и другие. Первым человеком, достигшим состояния свыше 400 миллиардов долларов, стал Илон Маск.

Илон Маск Forbes
29 января 2025, 16:59
Моряки сухогруза Baltic Summer обвинили испанских спецназовцев в краже бюста Сталина
Global Look Press
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Проводившие обыск на судне Baltic Summer испанские спецназовцы после ухода прихватили принадлежащие русскому экипажу сигареты, более 1000 долларов и бюст Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Направлявшийся в Санкт-Петербург контейнеровоз испанские спецслужбы при поддержке ФБР задержали 21 января в рамках проведения операции по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки.

В этот момент судно находилось в нейтральных водах, откуда его принудительно направили в испанский порт Виго. По данным Mash, силовики во время буксировки контейнеровоза угрожали морякам оружием и заставляли их готовить еду.

По прибытии в гавань допрос сотрудники ФБР устроили экипажу жесткий допрос. Пока он шел, весь груз осмотрели испанские криминалисты, но ничего запрещенного не нашли ни в одном контейнере.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада пошли на крайние меры, чтобы ограничить деятельность российских судов в Мировом океане. Он подчеркнул, что речь идет, как об информационных провокациях, так и диверсиях, которые граничат с терроризмом.

Кражи Латинская Америка

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