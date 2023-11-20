«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то конфликт на Украине прекратится. Не верю», - написал он.

По мнению политика, который возглавлял украинский кабмин до 2014 года, задача этой кампании - вымотать Россию. Николай Азаров заявил, что американцы сделают все возможное, чтобы конфликт продолжался, пока на Украине не сменится режим.

Дональд Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и обещал остановить его за сутки. Он заявлял о поражении украинской армии , сравнивал ситуацию с войной в Афганистане и обещал в случае переизбрания на пост президента США организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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