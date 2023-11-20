20 ноября 2023, 10:12

США даже при Дональде Трампе продолжат конфликт на Украине — Азаров

Global Look Press
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Конфликт на Украине призван истощить Россию, поэтому даже в случае победы республиканца Дональда Трампа США не остановят кампанию. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об этом на своей странице в Facebook*.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то конфликт на Украине прекратится. Не верю», - написал он.

По мнению политика, который возглавлял украинский кабмин до 2014 года, задача этой кампании - вымотать Россию. Николай Азаров заявил, что американцы сделают все возможное, чтобы конфликт продолжался, пока на Украине не сменится режим.

Дональд Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и обещал остановить его за сутки. Он заявлял о поражении украинской армии , сравнивал ситуацию с войной в Афганистане и обещал в случае переизбрания на пост президента США организовать переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Дональд Трамп Россия Украина Выборы президента США
20 ноября 2023, 10:04
Суд в США согласился рассмотреть по существу иск экс-акционеров ЮКОСа к России
РИА «Новости»
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Окружной суд США по округу Колумбия отклонил доводы России о неподсудности спора с бывшими акционерами ликвидированной нефтяной компании ЮКОС на 50 миллиардов долларов. Теперь дело могут рассмотреть по существу, сообщил РБК.

В минувшую пятницу, 17 ноября, судья Берил Хауэлл постановила отклонить поданое еще в 2015 году ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа.

В обосновании приказа Хауэлл указала, что данное дело теперь может переходить к рассмотрению по существу для определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения, вынесенные Постоянной палатой Третейского суда в Гааге в 2014 году, согласно Нью-Йоркской конвенции.

В 2014 году Международный третейский суд в Гааге присудил Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal - все они были контролирующими акционерами ЮКОСа - компенсацию в 50 миллиардов долларов за «экспроприацию» компании, напомнило издание.

Российская сторона от выплаты отказалась, указав на то, что страна не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, а именно ДЭХ был основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать процесс в арбитраже.

Бывшие акционеры предприняли попытку привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть российские госактивы.

РФ оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов. Сейчас дело находится в Апелляционном суде Амстердама. Эта инстанция должна оценить довод о том, что экс-акционеры совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Другие доводы российской стороны, как уточнил РБК, нидерландские суды отклонили.

В начале ноября заявление России о государственном иммунитете по делу о выплате почти 60 миллиардов долларов (компенсационная выплата с процентами) бывшим акционерам ЮКОСа отклонил Высокий суд Лондона.

США Суд
20 ноября 2023, 09:13
Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах о судьбе заложников
Global Look Press
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В переговорах Израиля и ХАМАС по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, появился прогресс. Новые данные о переговорном процессе при посредничестве Катара опубликовала Yedioth Ahronoth.

Катарские посредники, поддерживающие контакты с ХАМАС, заявили, что движение готово на первом этапе освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на ряд условий, указала газета. Речь идет о паузе в боевых действиях сроком четыре-пять дней, освобождении около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставке топлива в Газу.

Представители ХАМАС при этом уточнили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных с территории Израиля детей и женщин. Поэтому движению потребуется собрать их в первые дни перемирия, если ЦАХАЛ не будет наносить авиаудары.

Помимо этого, в ХАМАС сообщили о готовности увеличить число освобождаемых заложников, если представителям движения удастся обнаружить их в секторе Газа в период приостановки боевых действий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 09:04
Нюрнбергский процесс не денацифицировал Германию — историк
РИА «Новости»
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«Малые Нюрнберги» завершились более мягкими приговорами, чем широко известный Нюрнбергский процесс. Из-за этого в Германии не удалось искоренить нацизм, заявил РИА «Новости» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых „малых Нюрнбергов“. В Западной Германии нацистских преступников судили не так строго, и это привело к тому, что денацификация в полной мере так и не была проведена», - объяснил он.

Историк заявил, что далеко не все немцы искренне раскаялись в преступлениях нацистской Германии. По его мнению, многие призвали казнить первых лиц для того, чтобы снять с себя вину. Михаил Мягков заявил, что несколько десятков пособников Адольфа Гитлера до сих пор живы. Они остались в Латинской Америке, Европе, США и Канаде. Россия безрезультатно требовала выдать и наказать преступников.

Германия отклонила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. Документ одобрили 105 государств.

Германия Вторая мировая война Суд ВОВ История
20 ноября 2023, 08:53
Российский самолет с гумпомощью для Газы вылетел из Махачкалы в Египет
Пресс-служба МЧС
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Из Махачкалы вылетел самолет Ил-76 с гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В зону палестино-израильского конфликта груз передадут через Египетское общество Красного Полумесяца, сообщило МЧС России.

Очередной самолет с продовольствием и медикаментами вылетел из Махачкалы в Египет. Он доставит 27 тонн гуманитарной помощи, предназначенные для жителей сектора Газа. Груз передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое обеспечит переправку в зону конфликта.

Предыдущие 30 тонн российской гумпомощи доставили 18 ноября, еще 25 тонн продуктов и предметов первой необходимости привезли в начале месяца. Посылки переправят в сектор Газа грузовиками через КПП «Рафах». Только 11 ноября в анклав пропустили 30 фур.

Из зоны палестино-израильского конфликта эвакуировали сотни россиян с детьми. Вечером 19 ноября стало известно о вылете очередного спецборта из Каира в Москву.

Дагестан Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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