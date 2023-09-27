США дали Путину возможность показать всему миру горящие Abrams на Украине
США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как танки Abrams уничтожат на Украине. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он подчеркнул, что после вывода Abrams на поле боя российские военные смогут уничтожить эти боевые машины.
«Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», - констатировал Риттер.
Экс-разведчик выразил уверенность, что новые поставки техники от стран НАТО не смогут изменить обстановку на театре боевых действий. Также он предупредил, что в США сильно недооценивают потенциал ВС России.
«Лучший исход, на который мы можем рассчитывать - замороженный конфликт, и мы пытаемся играть в ничью», - добавил эксперт.
Однако, как предупредил Риттер, России такой сценарий не нужен. Страна, обратил он внимание, идет только к победе.
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