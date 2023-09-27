США дали Путину возможность показать всему миру горящие Abrams на Украине

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Он подчеркнул, что после вывода Abrams на поле боя российские военные смогут уничтожить эти боевые машины.

«Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», - констатировал Риттер.

Экс-разведчик выразил уверенность, что новые поставки техники от стран НАТО не смогут изменить обстановку на театре боевых действий. Также он предупредил, что в США сильно недооценивают потенциал ВС России.

«Лучший исход, на который мы можем рассчитывать - замороженный конфликт, и мы пытаемся играть в ничью», - добавил эксперт.

Однако, как предупредил Риттер, России такой сценарий не нужен. Страна, обратил он внимание, идет только к победе.

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