США без объяснения причин сняли санкции с двух россиян

Согласно документу, санкции сняли с Алексея Панферова и Марины Царевой. Панферова включили в списки в марте 2022 года, предположительно из-за того, что он ранее занимал должность заместителя председателя правления Совкомбанка.

Цареву подвергли санкциям в августе 2018 года, ограничения были связаны с киберпреступностью. Минфин США не пояснил причины вывода из-под санкций двух физлиц с российским гражданством.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал певицы Полины Гагариной. В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки.