03 декабря 2023, 08:31

США, Австралия и Британия внедрят технологии ИИ для отслеживания китайских подлодок

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Входящие в AUKUS государства будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта при обработке большого массива данных. Об этом заявили министры обороны Австралии, Великобритании и США, сообщил сайт Пентагона.

«Партнеры по программе AUKUS <…> развернут общие передовые алгоритмы искусственного интеллекта на нескольких системах <…> для обработки данных с гидроакустических буев каждой страны», - отметили в документе.

Совместные разработки задействуют для повышения «возможности в области противолодочной борьбы». Страны объединения также планируют использовать технологии ИИ для разведки, точного наведения на цель и защиты войск. Новые разработки интегрируют в национальные программы уже в 2024 году.

Ранее представитель российской миссии при ООН Геннадий Гатилов предположил, что США попытаются консолидировать AUKUS для противостояния с России и Китаю. По его мнению, к объединению могут примкнуть и другие страны, например, Япония.

США Великобритания Австралия Искусственный интеллект Китай
03 декабря 2023, 08:12
Венгерские активисты заблокировали украинским дальнобойщикам КПП на границе Словакии — СМИ
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Активисты из Венгрии перекрыли КПП на словацкой границе, чтобы не допустить въезда в страну украинских грузовиков. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua»

Жители Венгрии присоединились к активистам из Словакии, заблокировавшим КПП на границе с Украиной. Водителям пришлось менять маршрут и объезжать контрольно-пропускной пункт через Венгрию, но въезд оказался тоже закрыт. Очередь из дальнобойщиков составила уже около тысячи фур, пробка достигла порядка десяти километров.

«Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», - указали в издании.

Ранее польские перевозчики устроили протестные акции и заблокировали въезд в страну украинским водителям. Из-за блокады границ украинский экспорт сократился на 40%, заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Союз словацких автомобильных перевозчиков присоединился к протестным акциям польских дальнобойщиков. Они потребовали убрать систему электронной очереди на границах и ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на транспортировку товаров.

Венгрия Украина Экономика Словакия
03 декабря 2023, 08:07
Нетаньяху предупредил «Хезболлу» о последствиях полномасштабной войны с Израилем
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Если «Хезболла» решит вступить в полномасштабную войну с Израилем, это приведет к уничтожению Ливана, предупредил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его процитировало издание The Times of Israel.

«Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если „Хезболла“ совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками», - пригрозил Нетаньяху на пресс-конференции.

Он указал, что в последние недели ЦАХАЛ регулярно отвечает на атаки со стороны ливанской группировки на северной границе. Уничтожаются «террористические ячейки» и боеприпасы.

Еще в середине ноября премьер отметил, что попытки «Хезболлы» «испытывать» Израиль могут стать для нее «ошибкой всей жизни». При этом Нетаньяху призвал ЦАХАЛ « готовиться к любому сценарию » в связи с обменом ударами с «Хезболлой» на севере.

Ранее СМИ писали о наличии у шиитской группировки противокорабельных ракет «Яхонт» , полученных более 10 лет назад в Сирии.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 07:42
Трамп признался в участии в «крестовом походе» против Байдена
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Экс-президент США Дональд Трамп сравнил свое участие в президентской гонке с «крестовым походом» против американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп назвал Байдена «разрушителем демократии» и раскритиковал его администрацию за излишнюю цензуру и попытки подавить свободу слова в стране.

«Эта кампания - праведный „крестовый поход“ за освобождение нашей республики от Байдена, преступников и администрации Байдена», - указал политик, выступая в штате Айова.

По мнению Трампа, администрация Байдена собирается «криминализировать инакомыслие» и начать полностью контролировать жизнь американцев. Экс-лидер США пообещал, что наведет порядок в Белом доме, если его снова изберут на пост президента.

«Америка снова будет свободной страной», - подытожил он.

Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предположил, что Байдену не удастся переизбраться на второй срок , если он не сможет уговорить президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, продолжение боевых действий заметно улучшит имидж Трампа.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
03 декабря 2023, 07:36
Число пострадавших при нападении в Париже выросло до двух
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При нападении мужчины с ножом на людей в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни погиб один человек и пострадали еще двое, все трое — туристы, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Его слова привело Reuters. Ранее было известно об одной жертве и одном пострадавшем.

При нападении мужчины с ножом на людей в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни погиб один человек и пострадали еще двое, все трое - туристы, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Его слова привело Reuters. Ранее было известно об одной жертве и одном пострадавшем.

«Один человек погиб и двое получили ранения. <…> Полиция быстро арестовала 26-летнего мужчину, гражданина Франции, который использовал электрошокер», - написало агентство со ссылкой на Дарманена.

Как оказалось, в 2016 году мужчину осудили на четыре года за планирование другого нападения. Кроме того, у него нашли психические расстройства.

Накануне рецидивист набросился с ножом на туристов на набережной Гренель и смертельно ранил гражданина Германии. Мужчину стала преследовать полиция, однако он еще успел напасть на двух других людей с молотком, а только потом был арестован. Задержанный признался, что «расстроен ситуацией в секторе Газа», отметил Дарманен.

Париж Поножовщины Франция

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