26 декабря 2023, 07:22

США атаковали объекты группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

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Вооруженные силы Соединенных Штатов ударили по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке в ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованного на сайте Пентагона.

«По указанию президента [Джо] Байдена вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым „Катаиб Хезболла“ и связанными с ней группировками в Ираке. Эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии», - указывается в сообщении.

По информации Пентагона, в результате атаки на авиабазу в Эрбиле в Иракском Курдистане пострадали трое военнослужащих США, один из которых оказался в критическом состоянии. Остин отметил, что молится за раненых, и добавил, что американские власти «без колебаний» предпримут необходимые действия по защите своей страны, войск и интересов и «полны решимости» для этого.

США Ирак
26 декабря 2023, 08:26
Япония в начале 2024 года обсудит с США экспорт ракет
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Япония и США начнут в начале 2024 года консультации по передаче американской стороне ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил телеканал NHK.

Армия Японии имеет на вооружении снаряды PAC-2, которые можно использовать для ликвидации самолетов и крылатых ракет, а также РАС-2 для перехвата баллистических ракет. Японская сторона предложит поставить их в США.

Власти Японии 22 декабря упростили правила для экспорта оружия, поэтому страна сможет отправлять за рубеж не только компоненты вооружений, но и ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и попросил руководство США поставить стране системы ПВО Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители. По его словам, вооружение поможет ВСУ «продвинуться на земле».

Зеленский заявил, что новый пакет помощи необходимо направить Украине как можно быстрее, несмотря на коррупцию в стране. Он также раскритиковал конгресс США за проволочки с согласованием поставок оружия.

США Ракеты Япония Оружие
26 декабря 2023, 08:02
«Я все еще здесь». Осужденный в России Уилан вновь пожаловался на бездействие США
РИА «Новости»
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Американец Пол Уилан, три года назад осужденный в России за шпионаж, снова заявил, что власти Соединенных Штатов не предпринимают усилий к его освобождению. Мужчина уверен, что президент США Джо Байден может вернуть его домой.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. <…> Я все еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», - обратился 53-летний Уилан к американскому лидеру через журналистов CBS.

Осужденный признался, что чувствует себя одиноким. Он добавил, что Байден «дважды решил оставить» его в тюрьме.

Пола Уилана задержали в 2018 году и обвинили в шпионаже в России в пользу американских спецслужб. По версии следствия, американец собирал в РФ секретные данные и пытался вербовать представителей Минобороны и ФСБ. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Уилан не признал вину.

В последнее время он уже жаловался журналистам на то, что его «бросили и предали» и все переговоры по его освобождению «идут по кругу».

США Джо Байден
26 декабря 2023, 07:42
Тайваню предрекли войну с Китаем после выборов на острове
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Китай и Тайвань могут начать полноценную войну, если на выборах президента на острове победит кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП). Об этом заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ван Цзайси, сообщила газета South China Morning Post.

ДПП выступает за укрепление отношений с США и независимость острова, в то время как оппозиционные фракции Тайваньская народная партия (ТНП) и Гоминьдан предлагают наладить полноценное партнерство с Китаем.

«Одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну, а настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», - указал Ван Цзайси.

Выборы на Тайване пройдут 13 января. Жители острова проголосуют за президента, а также за вице-президента и 113 членов парламента.

Ранее востоковед Андрей Карнеев объяснил, что Тайвань не хочет воссоединяться с Китаем по гонконгской модели. По его мнению, стороны не могут решить этот вопрос и наладить отношения. Эксперт предположил, что Китай попытается присоединить остров не силовым, а другим способом.

Отношения Войны Китай Тайвань Выборы
26 декабря 2023, 07:25
Помощник президента РФ рассказал об изменении численности населения в Азии в будущем
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Численность населения в Китае к 2060–2070 годам может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек. В этом случае жители КНР столкнутся с переизбытком городской инфраструктуры. Об этом журналу «Эксперт» заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Он напомнил, что КНР уже прошла пик по численности населения. Помощник президента сделал прогноз о том, как изменится структура мирового населения в будущем и предположил, что ближайшие лет 50 будут определять глобальное развитие.

«Сейчас основная дискуссия уже не о том, когда мир заселят китайцы, а в каком году население КНР с 1,4 миллиарда сократится до 800 миллионов», - отметил Орешкин По его мнению, рождаемость в Китае и Индии начала замедляться, поэтому в будущем баланс в Азиатском регионе изменится. Если уровень урбанизации останется прежним, в КНР будет наблюдаться переизбыток городской инфраструктуры.

«Это приведет к кардинальным изменениям в объемах инфраструктурного строительства, спроса на энергоресурсы и всего остального», - заключил Орешкин.

Ранее помощник президента назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. По его мнению, США, Япония и Евросоюз начали терять свое экономическое лидерство.

Численность населения в Китае к 2060–2070 годам может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек. В этом случае жители КНР столкнутся с переизбытком городской инфраструктуры. Об этом журналу «Эксперт» заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Индия Россия Китай Азия

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