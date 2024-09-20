США арестовали россиянина по делу об экспорте микроэлектроники в РФ

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», - заявил юрист.

По словам Фостера, следующие слушания по делу уже пройдут в Вашингтоне. Их дату пока не назначили.

Постового арестовали во Флориде. В материалах дела сказано, что он с февраля 2022 года закупал и якобы нелегально экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты. В Министерстве юстиции страны заявили, что эти детали могут использовать в производстве дронов.